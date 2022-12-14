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Kaldırımdaki kadını taciz etti, ortalık karıştı! Şüpheli tekme tokat dövüldü, bir kişi döner yiyerek izledi

14.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen taciz olayında söz konusu şüpheli gençler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken bir kişinin bu anları döner yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesin dikkatini çekti.

Kaldırımdaki kadını taciz etti, ortalık karıştı! Şüpheli tekme tokat dövüldü, bir kişi döner yiyerek izledi

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bir kadına yaklaşan şahıs onu elle taciz etti. Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak buna rağmen gençler şahsı darp etmeye devam etti.

DÖNER YİYEREK İZLEDİ

O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek film izler gibi yaşananları seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi. Bu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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(İHA)

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