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Kalibrasyon Test Ağı protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında Elektronik Aletler Kalibrasyon Test Ağı Ortak Kullanım Alanı Protokolü imzalandı.Rektör Tuncay Döğerlioğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172 yılı kuruluş günü olan 21 Mayıs’ta atılmasının kendileri içinde anlamlı olduğunu, söz konusu test ağının Eskişehir ile birlikte Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya illerine de hizmet verecek olması kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ta yaptığı sunumda, Tapu ve Kadastro faaliyetleri ile 3 boyutlu harita projeleri, Web-Tapu, Dijital Arşiv ve E-Devlet Uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak TKGM tanıtım filmini izletti.

Kalibrasyon Test Ağı protokolü imzalandı

Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında Elektronik Aletler Kalibrasyon Test Ağı Ortak Kullanım Alanı Protokolü imzalandı.
Rektör Tuncay Döğerlioğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172 yılı kuruluş günü olan 21 Mayıs’ta atılmasının kendileri içinde anlamlı olduğunu, söz konusu test ağının Eskişehir ile birlikte Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya illerine de hizmet verecek olması kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ta yaptığı sunumda, Tapu ve Kadastro faaliyetleri ile 3 boyutlu harita projeleri, Web-Tapu, Dijital Arşiv ve E-Devlet Uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak TKGM tanıtım filmini izletti. Ayrıca ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kılıç, Üniversitenin kendi sahasından tahsis ettiği test alanı için teşekkürlerini dile getirdi ve günün anısına Rektör Tunca Döğerlioğluna Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Osmanlıda Çevre” konulu kitap cildini hediye etti.
Kalibrasyon Test Ağının Eskişehir’e kazandırılmasıyla, bu alanda gerek maliyet gerekse zaman açısından önemli avantajlar sağlanacağı belirtildi.

Kalibrasyon Test Ağı protokolü imzalandı

Kalibrasyon Test Ağı protokolü imzalandı

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