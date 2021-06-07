Tatil bitti diye üzülenlere tavsiye: Kalıcı bronzluk nasıl sağlanır?

Bronzluk; derinin, güneşin zararlı etkilerinden korumak için aldığı bir önemdir. Bronz ten son yıllarda da popülerliğini korumaya devam ediyor. Vücuttaki kusurları gizleyen, bacakların daha ince görünmesini sağlayan bronzluk için kadınlar birçok şeyi deniyor. Siz de bronz bir tene sahip olmak istiyor, sahilde güneşin altında saatlerce duruyorsanız bronzluğun tadını uzun süre çıkarmak için bu detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

TATİL ÖNCESİ BAKIM YAPILMALI

Cildinizi tatile hazırlamak birinci kuraldır. Tüm vücuda kese yaparak ölü derileri teninizden uzaklaştırmalısınız. Ağda vb gibi bakımlar yaparak da cildinizi güneşe hazırlamalısınız. Bu süreçte bol su içerek cildinizin elastikliğini artırabilir ve nem dengesini koruyabilirsiniz.

SOLARYUMA GİDİLMELİ

Tatilinizi güneş yanığı acılarıyla geçirmek istemezsiniz. Tatil öncesi 2 veya 3 seans solaryuma girdiğinizde teniniz güneşin etkilerine hazır olacak ve kızarıklık olmadan bronzlaşacaksınız. Solaryum için tercih ettiğiniz cihazların güvenilir olduğundan ve sürenin doğru ayarlandığından emin olmanızı öneriyoruz.