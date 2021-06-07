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Tatil bitti diye üzülenlere tavsiye: Kalıcı bronzluk nasıl sağlanır?

07.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz sezonu açıldığına göre bronzlaşmamak olmaz. Bronzluğun uzun süre teninizde kalabilmesi için bu kurallara uymanız gerekiyor.

Tatil bitti diye üzülenlere tavsiye: Kalıcı bronzluk nasıl sağlanır?

Bronzluk; derinin, güneşin zararlı etkilerinden korumak için aldığı bir önemdir. Bronz ten son yıllarda da popülerliğini korumaya devam ediyor. Vücuttaki kusurları gizleyen, bacakların daha ince görünmesini sağlayan bronzluk için kadınlar birçok şeyi deniyor. Siz de bronz bir tene sahip olmak istiyor, sahilde güneşin altında saatlerce duruyorsanız bronzluğun tadını uzun süre çıkarmak için bu detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

TATİL ÖNCESİ BAKIM YAPILMALI

Cildinizi tatile hazırlamak birinci kuraldır. Tüm vücuda kese yaparak ölü derileri teninizden uzaklaştırmalısınız. Ağda vb gibi bakımlar yaparak da cildinizi güneşe hazırlamalısınız. Bu süreçte bol su içerek cildinizin elastikliğini artırabilir ve nem dengesini koruyabilirsiniz.

SOLARYUMA GİDİLMELİ

Tatilinizi güneş yanığı acılarıyla geçirmek istemezsiniz. Tatil öncesi 2 veya 3 seans solaryuma girdiğinizde teniniz güneşin etkilerine hazır olacak ve kızarıklık olmadan bronzlaşacaksınız. Solaryum için tercih ettiğiniz cihazların güvenilir olduğundan ve sürenin doğru ayarlandığından emin olmanızı öneriyoruz.

BİKİNİ MODELİNİZ ÖNEMLİ

Bikininizin modeli güneşlenirken size kolaylık sağlamalıdır. Kullanımı zor olsa da straplez bikini veya mayolar güneşlenirken tercih edilebilir. İnce askılı veya askısı çıkabilen modellerden de destek alabilirsiniz. Eşit dağılmış bronz bir görüntü için güneşlenirken uzun süre sabit durmamaya çalışın. 20 dakika arayla duruş şeklinizi değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

GÜNEŞ YAĞI KULLANILMALI

Güneş ışınlarının cildinizi kurutacağını ve direkt teninize temas edeceğini unutmamalısınız. Cildinizi korumak için güneş yağlarından destek almalısınız. İlk günler koruyuculuğu orta seviye yağları kullanabilir sonraki günlerde daha düşük koruyuculuk içeren ürünlere geçebilirsiniz.

Kakao, havuç gibi içeriğe sahip bronzlaştıcı etkili yağları kullanarak da istediğiniz ten rengine sahip olabilirsiniz. Bunun için sprey formda olan yağları tercih etmeniz kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

GÜNEŞLENME SAATİ ÖNEMLİ

Güneşin dik açıyla düştüğü saat 12-15 arası güneşlenmek için sakıncalı bir zaman aralığıdır. Saat 15'den sonra güneşlenmeniz sağlığınız için daha doğru olacaktır. Ayrıca güneş çarpması gibi durumlarını yaşamamak için direkt güneşin altında değil, şemsiye altında da güneşlenebileceğinizi unutmayın.

YEDİĞİNİZ CİLDİNİZE YANSIR

Havuç, kayısı, siyah üzüm, greyfurt, mandalina gibi besinler vücuda renk veren hormonları uyardığı için bronzluğun sağlanmasında etkin role sahiptir. Bol su içerek de sağlıklı bronzlaşmak mümkündür. Çantanızda bol su ve bu besinlerden bulundurmalısınız.

SADECE TENİNİZİ DÜŞÜNMEYİN

Yazın sık yapılan hatalardan biri güneşlenirken saçlara ve dudaklara önem verilmemesidir. Sağlıklı bir görünüş için dudaklarınızın nemini korumanız ve saçınızı güneşin etkilerinden korumanız gerekmektedir. Özellikle denizden çıkar çıkmaz güneşlenmek cilde zarar verebilir. Saçınızı havlu ile sararak veya geniş şapkalardan destek alarak koruma sağlayabilirsiniz.

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