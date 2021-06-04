Kaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyor

Gözün çevresindeki kaz ayaklarında oluşan kırışıklıklara ciltte en belirgin olan çizgilerdir. Yaşla birlikte bu çizgiler daha da görünür hale gelir. Japonların günümüzde hala kullandıkları Shiatsu masajıyla yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Shiatsu , ‘parmak basıncı’ olarak tercüme edilir ve 1900'lerde Japonya'da ortaya çıkan yoğurma, presleme, dokunma, germe ve yatıştırma tekniklerini kullanan bir terapötik masaj şeklidir. Stres ve anksiyete, kas ve eklem ağrı kesici, yorgunluk, uykusuzluk, artrit ve sinüzit gibi durumlarda shiatsu masajı gerçekten yararlı olabilir.

KAZ AYAKLARI

Kırışıklıklardan kurtulmak için ilk olarak yapmanız gereken işaret parmaklarınızı gözünüzün dış köşelerine yerleştirerek bu bölgeyi ısıtmaktır. Daha sonrasında ise parmaklarınızla aynı bölgeye bastırıp bırakın. Ayrıca parmaklarınızı bölgeden ayırmadan kaslarınızı şakaklara doğru da çekebilirsiniz. Bu işlemi her iki taraf içinde üçer saniye olacak şekikde 3 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI KIRIŞIKLIKLARI

Göz altında bulunan deri oldukça incedir. Bu durum da o bölgenin daha kolay bir şekilde gevşemesine ve kırışmasına neden olur. Yapmanız gereken işaret, orta ve yüzük parmaklarınızı her iki gözün hemen altındaki kemiğe koymaktır. Ardından ise bu üç bölgeye hafifçe bastırın. Parmaklarınızı 10 saniye boyunca orada tutun. Egzersizi iki kez tekrarlayın.