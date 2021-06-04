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  4. Kaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyor

Kaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyor

04.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde Japon masajı olarak bilinen Shiatsu, uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri olarak biliniyor. Etkilerinin hem önleyici hem de iyileştirici olduğuna inanılıyor. Stres ve eklem ağrılarını hafifletmek ya da cildin daha genç gözükmesini sağlamak için yaptığınız bu masajın sonuçları sizleri şok edecek.

Kaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyor

Gözün çevresindeki kaz ayaklarında oluşan kırışıklıklara ciltte en belirgin olan çizgilerdir. Yaşla birlikte bu çizgiler daha da görünür hale gelir. Japonların günümüzde hala kullandıkları Shiatsu masajıyla yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Shiatsu , ‘parmak basıncı’ olarak tercüme edilir ve 1900'lerde Japonya'da ortaya çıkan yoğurma, presleme, dokunma, germe ve yatıştırma tekniklerini kullanan bir terapötik masaj şeklidir. Stres ve anksiyete, kas ve eklem ağrı kesici, yorgunluk, uykusuzluk, artrit ve sinüzit gibi durumlarda shiatsu masajı gerçekten yararlı olabilir.

KAZ AYAKLARI

Kırışıklıklardan kurtulmak için ilk olarak yapmanız gereken işaret parmaklarınızı gözünüzün dış köşelerine yerleştirerek bu bölgeyi ısıtmaktır. Daha sonrasında ise parmaklarınızla aynı bölgeye bastırıp bırakın. Ayrıca parmaklarınızı bölgeden ayırmadan kaslarınızı şakaklara doğru da çekebilirsiniz. Bu işlemi her iki taraf içinde üçer saniye olacak şekikde 3 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI KIRIŞIKLIKLARI

Göz altında bulunan deri oldukça incedir. Bu durum da o bölgenin daha kolay bir şekilde gevşemesine ve kırışmasına neden olur. Yapmanız gereken işaret, orta ve yüzük parmaklarınızı her iki gözün hemen altındaki kemiğe koymaktır. Ardından ise bu üç bölgeye hafifçe bastırın. Parmaklarınızı 10 saniye boyunca orada tutun. Egzersizi iki kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI ŞİŞKİNLİKLERİ

Yorgunluk, uykusuzluk ve stres kimi zaman göz altı torbalarının şişmesine neden olur. Bu durumda daha yaşlı gözükmenize yol açar. Yapmamız gereken işaret parmaklarımızı gözümüzün iç köşelerine yerleştirmektir. Gözün iç köşesinden başlayarak dışa doğru ‘V’ harfini oluşturacak şekilde parmaklarınızı hareket ettirin. Egzersizi bitirdikten sonra işaret ve orta parmaklarınızı gözünüzün iç ve dış noktalarına yerleştirin ve hafifçe bastırın. Bu hareketi her bir göz için üçer saniye olmak üzere 3 kez gerçekleştirin.

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Japonya
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