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Kaliforniya'da koronavirüs nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalın' emri verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 06:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi.

Kaliforniya'da koronavirüs nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalın' emri verildi

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

"GERÇEĞİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

KALİFORNİYA'DA 19 CAN KAYBI

Kaliforniya, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.

Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyit edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.

(AA)

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