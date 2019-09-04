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Kaliforniya’daki tekne yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 34 kişinin kimlik tespit çalışmalarına başlandı.Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Barbara İlçesi Polis Şefi Bill Brown, yetkililerin Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 34 kişinin kimlik tespit çalışmalarına başlandı.
Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Barbara İlçesi Polis Şefi Bill Brown, yetkililerin Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarına başladığını söyledi. Brown, mağdurların ailelerinden alınacak DNA örneklerinin kurbanların kimliğini tespit etmek için kullanılacağını belirtti. Brown aşırı sıcak yüzünden cesetlerde aşırı termal hasarlar olabileceğini belirterek, DNA ile tespit yöntemini bu yüzden gerçekleştireceklerini bildirdi.
Dalış teknesinde Pazartesi günü yolcular aşağı katta uyuduğu sırada yangın çıkmış, yangından sadece 5 mürettebat kurtulmuştu. Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, 11 kadın ve 9 erkek 20 kişinin cesedinin bulunduğunu, geri kalanların ise geminin batan enkazında olduğunu açıklamıştı.
Teknenin yaklaşık 20 metre derinde ters dönmüş bir şekilde bulunduğunu belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin cesetlerini kurtarabilmek için 23 metre uzunluğundaki tekneyi dengede tutmaya çalışacak.

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