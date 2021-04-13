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  4. Kalınlığı 10 metreyi aştı! Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi

Kalınlığı 10 metreyi aştı! Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi

13.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde kar kalınlığı 10 metreyi buldu. Nemrut Krater Gölü'ne giden yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kalınlığı 10 metreyi aştı! Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi

Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan krater gölüne giden yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gazetecilere, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un Tatvan'a 20 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.

Bitlis'te ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunu açmaya çalışıyor

3 GÜN DEVAM EDECEK

Kentin turizmine katkı sunan gölün yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten Kurtkan, "Yolda kar kalınlığı yer yer 10 metreyi buluyor. Bundan sonraki hizmetlerimiz ağır geçen kış şartlarından dolayı tahrip olan yolların bakımı olacak. Söz konusu yolda başlayan karla mücadele çalışmalarımızın 3 gün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Burada bir loder, bir rotatif ve 5 personelle karla mücadele çalışmaları devam ediyor." dedi.

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Bu yıl 9 ekip, 52 iş makinesi ve 75 personelle 350 köy ve 293 mezranın bulunduğu yol ağında karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Kurtkan, çalışmalara destek sunan Vali Oktay Çağatay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ekiplere teşekkür etti.

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AA

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