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Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi lisansüstü eğitime kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bir ilke imza attı.

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi lisansüstü eğitime kavuşuyor

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bir ilke imza attı. ‘Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Sistemleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ İAÜ ve KalDer arasındaki iş birliği anlaşmasıyla önümüzdeki eğitim döneminde öğrenci kabulüne başlayacak.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasındaki iş birliği kapsamında Tezli/ Tezsiz “Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı” önümüzdeki dönem öğrenci kabulüne başlayacak. İAÜ Halit Aydın Yerleşkesinde 25 Temmuz tarihinde gerçekleşen toplantı ile iş birliği protokolü İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve KalDer Başkanı Görgün Özdemir tarafından imzalandı. ‘Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı’ KalDer ile yapılan işbirliği kapsamında bir ilk olma özelliğini taşıyor.
‘Giderek artan uzman ihtiyacını karşılayacak’
Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Türkiye’de ‘kalite’ konusunda farkındalık arttı. KalDer ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasıyla hayata geçen ‘Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı’ bu konuda giderek artan uzman ihtiyacını gidermeye yönelik önemli bir adım oldu. İnanıyorum ki buradan mezun olacak öğrenciler Türkiye’de mükemmelin standartlaşması çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

‘Eğitim alanındaki boşluğu İAÜ ile doldurduk’
KalDer Başkanı Görgün Özdemir de, “Türkiye Kalite Derneği’nin misyonu mükemmellik kültürünü yaşam biçimi haline getirerek kurumların rekabet gücünü arttırmak. Bu kapsamda tüm Türkiye’de temsilciliklerimiz, gönüllülerimiz, birlikte çalıştığımız kurumlar var. Eğitim kalite standartları açısından çok önemli bir eksiğimizdi. İAÜ bünyesinde açılacak ‘Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı’ ile bu konuda da adımlar atmaya başladık. Bu bir ilk oldu, umarız diğer üniversitelerle de eğitim anlaşmaları yapabiliriz” şeklinde konuştu.
İki farklı sertifikayla mezun olma şansı
Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı küresel rekabeti anlayan ve bilen yönetici adayları yetiştirmek veya yöneticilerin bu konularda daha yetkin olmalarına olanak sağlamak için 28 haftalık bir eğitim programı olarak tasarlandı. Program ile kalite konusunda tüm sektörlere yönelik çalışmalar eşliğinde, yenilikçi ve geleceğin çağdaş yöneticilerini piyasaya kazandırmak amaçlıyor. Program sonrasında koşulları yerine getiren katılımcılara Yüksek Lisans Diploması yanı sıra, KalDer tarafından “Kalite Uzmanlık Sertifikası” ve İAÜ Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURSAM) tarafından katılımcıların tercih edeceği derslere göre “Kalite Odaklı Organizasyon Yönetimi” veya “Kalite Odaklı İnsan Yönetimi” sertifikası verilecek.

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi lisansüstü eğitime kavuşuyor

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi lisansüstü eğitime kavuşuyor

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi lisansüstü eğitime kavuşuyor

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