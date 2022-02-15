Kaliteli ve rahat bir uyku deneyimi için yatak odasında bulundurmanız gerekenler!

Sağlıklı ve kaliteli uyku güne mutlu ve enerjik başlamanıza yardımcı oluyor. Gece boyunca rahat uyumak dinlenmiş ve sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz. Ancak kimi zaman rahatsız bir yatak, terleten bir nevresim ya da yorucu bir yatak odası ambiyansı uyku kalitesini etkileyebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yatak odası dekorasyonuna ve yatak odasında kullanılan eşyalara özenle yaklaşmak gerekiyor. Peki, daha iyi bir uyku için yatak odanızda nasıl değişiklikler yapmalısınız? Gelin birkaç yeni ürünle uyku ortamınızı kusursuz hale getirelim.

1. Sağlıklı uykunun olmazsa olmazı ortopedik yataklar

Güne dinç ve sağlıklı bir şekilde kalkmak mı istiyorsunuz? Öyleyse işe doğru yatağı seçerek başlayın. Doğru seçilmemiş bir yatak yüzünden sırt ağrıları, kronik yorgunluk ya da omurga problemleri ile karşılaşmak olası. Eğer siz de her güne ağrılı ve yorgun bir şekilde uyanıyorsanız Soub Sleep Pocket ortopedik yatak hayatınızı değiştirebilir. Yaylı ve visco özellikleri bulunan bu yatak gece boyu sırtınızı ve omurganızı destekleyerek size kesintisiz bir uyku sunuyor. Visco süngeri ile tüm yatış pozisyonlarına uyum sağlayan bu ürün yay sistemi ile gece boyu konforunuzu artırıyor.

2. Konforlu bir uyku için doğru yastığı bulmalısınız

Uyurken tercih ettiğimiz yastıklar kimi zaman sırt ve boyun ağrılarına neden olabiliyor. Bu noktada boyun destekli ortopedik yastıklar imdadınıza yetişiyor. Uyku alışkanlıklarına göre yumuşak, orta yumuşak seçenekleri bulunan ortopedik yastıklar boynu destekleyen yapılarıyla konforlu bir uykunun en önemli parçası. Auracar Ortopedik Visco Yastık da sağlıklı bir uyku için en büyük yardımcınız olabilir. Boynu ve omurgayı destekleyen özel dizaynı sayesinde bu yastık gece boyu rahat etmenizi sağlayacak. Boyun fıtığı, boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara sahip kişilerin de güvenle tercih edebileceği bu yastık sayesinde güne uykunuzu almış bir şekilde başlayabilirsiniz.

3. Yatağınızda konforlu hissetmenizi sağlayacak nevresim takımları

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Nevresim tercihi deyip geçmeyin! Nevresim takımı kumaşları uyku kalitenizi yakından etkiliyor. Nevresim tercihlerinde sentetik ürünler almaktan kaçının. Cildinize ve sağlığınıza zararı olmayan %100 pamuktan yapılan nevresim takımlarını tercih edin. Kış ve yaz aylarına uygun nevresim takımları ile her mevsim konforunuzu artırabilirsiniz. Pamuklu kumaşlar sayesinde yazın terlemeden rahat bir uyku uyuyabilir, kışın ise üşümeden derin uykulara dalabilirsiniz. Polyester ya da sentetik kumaşlı ürünlerden vazgeçin ve böylelikle uyku konforunuzu iki katına çıkarın. Nefes alan kumaşlardan yapılmış nevresim takımları kullanarak gece boyu deliksiz bir uykunun keyfini yaşayın.

4. Anti alerjik yorganlar ile rahat uykunun tadını çıkarın

Alerjisi olan kişilerin kullandıkları bazı yorgan çeşitleri gece boyu alerjiyi tetikleyerek onlara rahatsızlık verebilir. Bu durumda kullandığınız yorganın toz tutmaması ve zararlı kimyasal içermemesi gerekiyor. Bu aşamada ipek yorgan modelleri sizin için en iyi seçeneklerden biri. Mevsime uygun yorgan kullanımı da uyku kalitesini etkiliyor. Yaz aylarında terletmeyecek yorganları, kış aylarında ise üşütmeyecek aynı zamanda terlemeyi önleyecek yorganları tercih etmelisiniz. Ayrıca anti bakteriyel özellikli yorganlar terleseniz bile cildinize zarar gelmesini engelliyor. Anti bakteriyel ve anti alerjik yorganlar sağlığınızı koruyor ve uyku kalitenizi artırıyor.

5. Kendinizi dinlendirmek için odanızı göz yormayacak şekilde dekore edin

İyi uyku için yatak odanızı sade ve ferah bir şekilde dekore etmeniz gerekiyor. Kendinizi dinlenmiş hissetmek için odadaki kalabalık ve karmaşık renkli eşyaları kaldırın. Bitki desenli tablolar kullanarak ferahlığı ön plana çıkarın. Yatak odanızı sade ve az eşyalı dekore ederek ruhunuzun ve bedeninizin dinlenmesine yardımcı olun. Bununla birlikte yatak odanızın temiz ve düzenli olması da önemli bir detay. Düzen ve minimal dekorasyon ürünleri ile ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Açık renklerle mavi ve yeşil tonları ile dekore ederek huzur dolu bir alan yaratabilirsiniz.

6. Ruhunuzu rahatlatacak bitkileri yatak odanızda tercih edebilirsiniz

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Çiçeklerin insan ruhunu olumlu yönde etkilediğini biliyor muydunuz? Yatak odanızda bulundurduğunuz çiçekler sayesinde odanın havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Bunun için lavanta, Aloe vera, yasemin, orkide, papatya gibi birden fazla çiçeği tercih edebilirsiniz. Yatak odanıza koyduğunuz çiçekler sayesinde hoş kokular arasında uyumanın tadını çıkarabilirsiniz. Aloe vera, gece boyu yatak odanıza oksijen yayarak uyku esnasında temiz bir hava solumanızı sağlıyor. Zehirli kimyasalları temizleme özelliği olan Aloe verayı odanıza yerleştirerek sağlıklı bir uykunun tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca şık görünümü ile minyatür aloe vera saksıları, minimalist dekorasyonunuza çok yakışacak.

7. Uyuduğunuz odanın sıcaklığını dijital termometreyle kontrol edin

Sağlıklı bir uyku için en büyük etkenlerden bir diğeri de oda sıcaklığı. Odanızdaki sıcaklık ayarını doğru yapabilmek, gece boyu terlemeden ya da üşümeden rahat bir şekilde uyuyabilmek için yatak odanızda termometre kullanın. Hem nemi hem sıcaklığı ölçen termometreler, sayesinde uyku ortamınızda optimum koşulları sağlamanız mümkün. Rahat bir uyku için odanız ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Uyku için ideal sıcaklık 18-21 derece arasında değişiklik gösteriyor. Dijital bir termometreyle kaliteli uyku için kontrolü elinize alın. İdeal sıcaklık seviyesinde uykularınızdan maksimum verim alabilir, kesintisiz uykunun tadını çıkarabilirsiniz!

8. Sabahları dinç uyanmak için yatak odanızda perde seçimine dikkat edin

Uyku problemlerinin önüne geçmek ve sağlıklı bir uyku uyumak için perde seçiminize dikkat edin. Yatak odasında perdenin ne önemi var diye düşünmeyin. Sokak lambalarının ışıkları, araba ışıkları gibi birçok etken gece boyu yatak odanızın aydınlanmasına sebep oluyor. Karanlık ortamda insanların vücut direncini artıran, bağışıklıklarını güçlendiren ve dinç hissetmeye yardımcı olan melatonin hormonu salgılanıyor. Karanlıkta salgılanan melatonin hormonu sabahları dinç uyanmanızda yardımcı oluyor. Bu yüzden yatak odanızda kalın perdeleri tercih edin. Koyu renkli perdeler karanlık ortam elde etmekte daha çok işe yarıyor.

9. Kaliteli uyku için baş ucunuzda kitap bulundurun.

Teknolojik aletler insanların uyku düzenini ve kalitesini önemli derecede etkiliyor. Telefonla uğraşmak, bilgisayardan film izlemek, tabletten maillere bakmak derken gece boyu elektronik cihazlarla vakit geçirebiliyoruz. Bu durum uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyebiliyor. Geceleri uykunuzu getirmek, ruhunuzu dinlendirmek ve düşüncelerinizden uzaklaşmak için baş ucu kitaplarınızı yatak odanızda tutun. Yatmadan önce kitap okuyarak beyninizi dinlendirin. Böylece uykuya daha kolay dalabilir ve daha verimli uyku uyuyabilirsiniz.

10. Gece boyu rahat nefes alabilmek için hava temizleyici kullanın.

Uyku sırasında rahat ve temiz bir nefes için yatak odanızda hava temizleyici kullanın. Leitz TruSens Z-3000, oda içerisindeki kokuların, tüylerin, tozların ve polenleri ortadan kaldırıyor. Alerjisi olan insanların rahat uyku uyumak için tercih ettiği bu ürün, gece boyu oda içerisindeki havayı temizliyor ve nem dengesini koruyor. VOC gazları, alerjenle ve milroskopik parçaları kolayca yakalıyor. Bu sayede kendinize derin ve sağlıklı bir uyku sunabilirsiniz. Uykuya nefes darlığı çekmeden dalabilir ve güne burun tıkanıklığıyla uyanmanın önüne geçebilirsiniz. Rahat uykunun tadını Leitz TruSens Z-300 ile çıkarın.