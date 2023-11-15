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‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

15.11.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika bilgileri paylaştı. Kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen Kalkan operasyonları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen KALKAN OPERASYONLARI kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1222 Düzensiz Göçmen Yakalandı!

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz!

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Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda,

???? 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

????Bunlardan 63’ü tutuklandı.

????7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

????Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum.

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Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!”

Günün önemli manşetleri


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