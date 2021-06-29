Kalp damar hastalıklarını önlemek için beslenmede nelere dikkat edilmelidir?

Kalp damar hastalıklarından korunmak için doğru beslenme alışkanlığı edinmek ve sporu hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Bu ikiliyle birlikte hayatımızın şekillenmesi ideal kilomuzu korumamızı sağlayacağından kalp damar hastalıklarının da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Kalp damar hastalıkları stres, hareketsizlik, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi nedenlerle ortaya çıkar. Dünya nüfusunun yüzde 25'inin kalp damar hastalıklarıyla hayatına devam ettiği bilinmektedir. Ülkemizde ise kalp damar hastalıkları dünyaya göre daha yoğun görülmektedir. Yaşanan ölümlerin yüzde 48'e yakını da kalp damar hastalıkları nedeniyle meydana gelir.

KALP DAMAR HASTALARI DA ÖNLEM ALMALI

Kalp hastalıkları genetik sebeplerden ötürü meydana gelebilir. Ancak korunmak için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Kalp hastalığına yakalandıktan sonra da doğru beslenme düzeninin devam ettirilmesi gerekir. Bu sağlandığında kalp hastaları da normal hayat düzenini sürdürebilir. Peki kalp hastalıklarından korunmak için nasıl beslenmek gerekir?

KALP HASTALIKLARINA KARŞI NASIL BESLENMELİYİZ?

Kalp hastalıklarından korunmak için beslenme düzeninde tuz tüketimine dikkat etmek gerekir. Fazla tuz tüketimi yüksek tansiyona sebep olacağından kalp hastalıklarını da tetikler. Bunun dışında doymuş yağların kullanımının beslenme uzmanı tarafından metabolizma hızınıza göre hesaplanması gerekir. Sebze ve bakliyatlar çok önemlidir. Her gün bir öğün sebze ya da bakliyat tüketilmelidir. Izgara ya da etin yanına salata takviyesi unutulmamalıdır. Düzenli tüketilen ceviz kalp hastalıklarını önlemeye yardımcıdır.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN SPOR YAPIN

Kanda yağların yüksek seyretmesinin tedavisinde düzenli yapılan egzersizler büyük önem taşır. Haftada 2 - 4 kez, 30 ya da 60 dakika arasında yapılan ılımlı şiddetteki egzersizlerin yağ yakıcı özelliğinden yararlanılabilir.

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