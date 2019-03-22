Kalp hastaları dikkat

Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, mevsim geçişlerinde kalp hastaları için önem arz eden tavsiyelerde bulundu. Dinç, risk grubundaki insanların mevsim geçişlerinde yaygın olarak görülen nezle, zatürre gibi hastalıkların kalp hastalarında daha ağır seyrettiğini belirtti.

Mevsim değişikliğinden kaynaklanan, hava sıcaklığının dengesiz seyrettiği son günlerde tansiyon ve kalp hastalarının dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Bu dönemlerde, hava sıcaklığının aniden düşerek soğumasından dolayı vücut ısısı ve metabolizmayı düzenlemek için kalbin daha ağır bir yük altına girmesine neden oluyor.

Konu hakkında bilgi veren Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, soğukta kalp damarlarında spazm (büzüşme) ve ardından da kalp krizi gelebileceğini, soğuk algınlıklarında kalp hastalarının grip ilaçlarını kullanırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Soğuk havaların etkisini azaltmak için vücudumuz daha fazla yağa ihtiyaç duyar”

Dinç, “Verilen bazı grip ilaçları, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp krizine yol açabilecek şekilde tehlike oluşturabilir. Mevsim değişikliğindeki soğuk havanın direk tansiyon arttırıcı etkisi nedeniyle, kalp hastalarının rüzgara karşı, özellikle de tok karnına yürümesi anjina pektoris denilen göğüs ağrılarına ve kalp krizine yol açabilir. Yağların vücudumuz için koruyucu tabaka oluşturma ve vücut ısısının değişimini dengeleme görevi nedeniyle, soğuk havaların etkisini azaltmak için vücudumuz daha fazla yağa ihtiyaç duyar” ifadelerini kullandı.