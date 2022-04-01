HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp hastaları oruç tutmalı mı?

Kalp hastaları oruç tutmalı mı?

01.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle kalp rahatsızlığı olanların oruç tutması ile ilgili sorular da arttı. Kontrol altındaki kalp hastaları oruç tutabilirler. Ancak oruç tutmak isteyen kalp hastalarının ilk olarak mutlaka doktorları ile görüşerek onay almaları gerekiyor. Yine de uzmanlar kalp krizi geçirenler, kalp hastalığına bağlı kontrol altına alınamayan şikâyeti olanlar, artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kontrolsüz hipertansiyon hastalarının oruç tutmaları önermiyor.

Kalp hastaları oruç tutmalı mı?

Çoklu ilaç kullanımını gerektiren kalp yetmezliği olanlar, son bir yıl içerisinde yeni kalp krizi geçirenler, kalp hastalığına bağlı kontrol altına alınamayan şikâyeti olanlar, artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kontrolsüz hipertansiyon hastalarının oruç tutmaları önerilmez.

Bunun dışında doktorlarını oruç tutmasına izin verdiği hastalarımızın ise iftar ve sahurda hayvansal yağlardan uzak durması gerekiyor. Yemeğe hafif bir kahvaltı veya çorba ile başlanması da iyi olur. Sonrasında ise bol sulu, sebze içeren bir öğün ile devam edilmeli. Sıvı gıdaların yanı sıra aşırıya kaçmadan yenen süt, yoğurt, peynir ve lifli gıdalar da kan şekerini dengeli tutar ve acıkmayı geciktirir.

HIZLI YEMEK ANİ KALP KRİZİ SEBEBİ

Akdeniz mutfağı, sebze ve salata ağırlıklı, et olarak da balığın tercih edildiği beslenme tarzı, kalp hastaları için en uygun beslenmedir. Uzun süren açlığın ardından yağlı, çok miktarda ve hızlı yemek en tehlikelisidir. Bu şekilde mide ve bağırsak sistemine giden kan miktarı artışıyla kalbin iş yükü de artar. Bu da ani kalp krizlerine neden olabilir. Özellikle bilinen kalp hastalığı olanların, almaları gereken besin miktarını iftarla sahur arasında bölüştürerek azar azar tüketmesi en uygun yöntemdir.

iStock-1192758412

Günlük su tüketimi doktor tarafından başka bir şey önerilmediyse en az 2 litre olmalıdır. Bu miktar iftarla sahur arasında bölüştürülerek alınmalıdır. Özellikle ilaç tedavisi altında olan hipertansiyon ve bilinen kalp damar hastası olan hastaların bu konuya özen göstermesi hayati önem taşır.

İLAÇLAR YENİDEN AYARLANMALI

Düzenli ilaç kullanması gereken hastaların da ilaç saatlerini iftar ve sahura denk gelecek şekilde ayarlayabilir. Günde üç kez alınması gereken ilaçlar ise ikiye indirilebilir fakat bunu kararını hasta değil doktoru vermelidir. Eğer mümkün değilse böyle bir durumda oruç tutulmaması en faydalısı olacaktır.

Hamileler oruç tutabilir mi?Hamileler oruç tutabilir mi?

Oruç ile birlikte su ve tuz kaybı gelişir. Bu nedenle tansiyon değerlerinde düşme gözlenebilir ve tansiyon ilaçlarının dozları geçici olarak azaltılabilir. Yakın takip gerektiren kan sulandırıcı ilaçlar besinlerle etkileşim gösterebilecekleri için bu ilaçları kullanan kalp hastaları da Ramazan Ayı’nda daha sıkı kontrol edilmelidir.

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileler oruç tutabilir mi?Hamileler oruç tutabilir mi?
Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.