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Kalp hastalıkları belirtileri arasında çarpıntı da var!

28.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Kalp hastalıkları belirtileri arasında çarpıntı da var!

Kalp hastalıkları belirtileri arasında kalp çarpıntısı olduğunu da söyleyen uzmanlar, düzensiz kalp atışı yaşayanların muhakkak doktora gitmeleri gerektiğini söyledi. Endişe verici olan kalp çarpıntısının genelde zararsız olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selim Topçu, nadir durumlarda tedavi gerektirebileceğini söyledi.

Kalp çarpıntısı, hızlı atan veya çarpan bir kalbe sahip olma hissidir. Stres, egzersiz, ilaç veya nadiren tıbbi bir durum onları tetikleyebilir. Kalp çarpıntısının endişe verici olsa da, genellikle zararsız olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, “Nadir durumlarda, düzensiz kalp atışı (aritmi) gibi tedavi gerektirebilecek daha ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Şikayetler ne olabilir. Çarpıntıyı hissetme ve tarif etme şekli hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Boğazınızda veya boynunuzda ve göğsünüzde kalp çarpıntısı hissedebilirsiniz. Aktif olduğunuzda veya dinlendiğinizde ortaya çıkabilir. Hastalar çarpıntı esnasında kalbin çalışma şeklini bazen atmıyormuş gibi, kalp hızlı bir şekilde titriyormuş gibi, çok hızlı atıyormuş gibi veya tepe taklak oluyor yuvarlanıyor gibi, değişik şekillerde tarif edilebilir” dedi.

SEYREK GÖRÜLÜYORSA...

Seyrek görülen ve sadece birkaç saniye süren çarpıntıların genellikle değerlendirilmesine gerek olmadığını belirten Topçu, “Kalp hastalığı geçmişi varsa ve sık sık meydana gelen veya kötüleşen çarpıntılar varsa, doktora başvurulmalıdır. Çarpıntılar daha ciddi bir kalp probleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için EKG, holter gibi testlere ihtiyaç olabilir. Kalp çarpıntısına göğüs ağrısı veya göğüste rahatsızlık hissi, bayılma, şiddetli nefes darlığı ve şiddetli baş dönmesi eşlik ediyorsa doktora acilen başvurulmalıdır” diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp ağrısı
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