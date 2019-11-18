Kalp hastası genç kız kendisini ameliyat edecek doktor arıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan doğuştan kalp hastası 21 yaşındaki Ceren Berel, kendisini sağlığa kavuşturacak doktor bulması için sanatçı Haluk Levent'ten yardım istedi.

Karaman Mahallesi'nde küçük bir bakkal dükkanı işleten Ali Berel ile anne Gülperi Berel'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan kızı Ceren Berel, defalarca ameliyat olmasına karşın bir türlü sağlığına kavuşamadı.

Kalbinde delik bulunan Ceren Berel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çabuk yorulması ve tıkanması nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, hastalığının çözümü olacak ameliyatı ise doktorların riskli gördükleri için yapmaktan kaçındığını kaydetti.

Eve hapsolmasına neden olan rahatsızlığını giderecek ve kendisini ameliyat edecek bir doktor aradığını söyleyen Berel, şöyle konuştu:

"Gitmedik doktor bırakmadık. Bu yaşıma kadar hep küçük ameliyatlar oldum. Sağlığıma kavuşabilmek için çare arıyorum. Birinin çıkıp 'Sana yardım edeceğim' demesini bekliyorum. En son gittiğim doktor bana kalbe giden damarlarımın dar olduğunu, temiz ve kirli kanın gittiği damarların tek olduğunu söyledi. Bu damarların ayrılması için birden fazla ameliyat olacağımı söyledi. Ben de doktor tam teşhis koyamadığı için ameliyattan vazgeçtim."