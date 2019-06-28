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Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.
Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, sabah işe gitmeye hazırlanırken, fenalaşıp yere yığıldı. Ailesinin çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Tiryaki'nin cenazesi, Keşan'daki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

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