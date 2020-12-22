Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtisi nasıldır?

Türkiye’de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirenlerin 3'te 1'i ise hayatını kaybediyor. Bu oran hastalığın hafife alınmaması gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Kalp krizi belirtisi ve hastalıkla ilgili tüm detaylara hakim olmak ise hayati önem taşır.
Göğüs kafesinde bulunan temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp hayati bir öneme sahiptir. Kalbe bu görevinde yardımcı olan damarlardan biri atardamardır. Çok önemli olan bu damarda meydana gelecek rahatsızlıklar hayati tehlike oluşturabilir. Kalp krizi bu hastalıklardan biridir. Atardamarda gelişen ani bir tıkanma sonucunda kalp kası yeterince oksijen alamaz ve bu durum kalbin dokusunda hasara neden olur. Atardamar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Bu süreç damar sertliği olarak adlandırılır. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine neden olur.
Kalp krizi nedenleri arasında en önemli faktörlerin başında sigara kullanımı gelir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı nerdeyse 3 kat daha fazladır. Buna ek olarak en yaygın kalp krizi nedenleri şunlardır:
-Genetik faktörler kalp krizine neden olmaktadır. Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi görülmesi kalp krizi riskini arttırır.
Sebebi birçok nedene bağlanan kalp krizi hakkında belirtileri ile alakalı birçok araştırma yapılmıştır. Kalp krizi belirtilerini bilmek erken müdahale açısından çok önemlidir. Bu sayede kişi zaman kaybetmeden tıbbi yardım alabilir. En çok görülen kalp krizi belirtileri ise şunlardır:
-Kalp krizi belirtilerinden en önemlisi kalpte meydana gelen şiddetli ağrıdır. Bu ağrı kalp krizinin en önemli habercisidir ve genel olarak aniden başlar.
Genel olarak bireylerde görülen belirtiler bunlardır. Fakat, bazı insanlar belirgin bir şikayet hissetmeden de kalp krizi geçirebilirler. Özellikle şeker hastalarında bu durum sıklıkla görülür.
Kalp krizinden sonra yapılacak ilk müdahaleler hayati önem taşır. Peki ilk müdahaleler nasıl olmalıdır?
-Kalp krizi ilk yardım için öncelikle mutlaka 112 aranmalıdır ve ardından yakınlara haber verilmelidir.
-Bulunan yerdeki oksijen arttırılmalıdır. Bunun için odanın kapısı ve penceresinin aralanması gerekir.
-Aspirin su ile içilebilir fakat bunun dışında hiçbir şey yenip içilmemelidir.
-Kalp krizi geçirirken kalp damarlarındaki kan akımı bozulur. Kuvvetli öksürük kan akımını artırmaya yardımcı olarak kalp ritmini geçici olarak normalde tutar.
-Soğuk kalp damarlarını büzüp durumu kötüleştireceğinden soğuk suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Sıcak suyun altına girmek de tehlikeli olur.
Kişilerin en merak ettiği sorulardan biri de “Kalp krizi ne kadar sürer?”olmuştur. Görülen belirtilerin kalp krizi olup olmadığını anlamak için ağrının süresi önemlidir. Uzmanlar 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrılarının kalp krizi belirtisi olabileceğini belirtir. Ayrıca ağrının sürekli olması gerekmez. Bu ağrı belli aralıklarla da meydana gelebilir. Ancak ağrı keskin ve şiddetli olur.
Kalp krizi tedavisi tıkanmış olan damarların açılması ile olur. Tıkalı damarların açılması için pıhtı çözücü ilaçlar, balon ve stent takılması ve bypass operasyonu ile mümkündür. Bu tedaviler doktorun uygun gördüğü şekilde yapılır. Genel olarak birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılır. Hasta doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulandıktan sonra dikkatli olmalıdır. Çünkü kalp krizi geçiren bir kişinin tekrar kalp krizi geçirme riski, hiç geçirmeyen bir kişiye göre daha fazladır.
Kalp krizi sonrası doktorun verdiği ilaçlar uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Doktora söylemeden ilaç değiştirilmemeli ve bırakılmamalıdır. Hasta kontrollerine zamanında gitmeli ve asla aksatmamalıdır. Taburcu edildikten sonra devam eden bir sorun yoksa normal yaşantıya dönülebilir. Fakat ağır efor gerektiren işler yapılmamalıdır. En önemlisi de bu süreçten sonra doktorun önerilerine eksiksiz uyulmalıdır.
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