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Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtisi nasıldır?

22.12.2020 17:18 | Son Güncelleme:
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Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtisi nasıldır?

Ani ölümle sonuçlanan hastalıkların başında gelen kalp krizi pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra sağlıksız yaşam tarzının da tetiklediği kalp krizi nedir? Kalp krizi nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Türkiye’de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirenlerin 3'te 1'i ise hayatını kaybediyor. Bu oran hastalığın hafife alınmaması gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Kalp krizi belirtisi ve hastalıkla ilgili tüm detaylara hakim olmak ise hayati önem taşır.

Kalp Krizi Nedir?

Göğüs kafesinde bulunan temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp hayati bir öneme sahiptir. Kalbe bu görevinde yardımcı olan damarlardan biri atardamardır. Çok önemli olan bu damarda meydana gelecek rahatsızlıklar hayati tehlike oluşturabilir. Kalp krizi bu hastalıklardan biridir. Atardamarda gelişen ani bir tıkanma sonucunda kalp kası yeterince oksijen alamaz ve bu durum kalbin dokusunda hasara neden olur. Atardamar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Bu süreç damar sertliği olarak adlandırılır. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine neden olur.

Kalp Krizi Neden Olur?

Kalp krizi nedenleri arasında en önemli faktörlerin başında sigara kullanımı gelir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı nerdeyse 3 kat daha fazladır. Buna ek olarak en yaygın kalp krizi nedenleri şunlardır:

-Genetik faktörler kalp krizine neden olmaktadır. Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi görülmesi kalp krizi riskini arttırır.

  • Şeker hastalığı kalp krizi riskini arttıran önemli bir faktördür. Şeker hastalarının büyük bir kısmı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
    -Obezite, kan damarlarında işlev bozukluklarına, erken yaşlanmaya ve damar sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırır.
  • Yaşın artması ile birlikte damar yapılarında bozulmalar görülür. Bu durum da kalp krizini arttırır. Yapılan araştırmalar tansiyon yükselmesinin kalp krizi riskini %50 oranında artırdığını göstermektedir.

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

Sebebi birçok nedene bağlanan kalp krizi hakkında belirtileri ile alakalı birçok araştırma yapılmıştır. Kalp krizi belirtilerini bilmek erken müdahale açısından çok önemlidir. Bu sayede kişi zaman kaybetmeden tıbbi yardım alabilir. En çok görülen kalp krizi belirtileri ise şunlardır:

-Kalp krizi belirtilerinden en önemlisi kalpte meydana gelen şiddetli ağrıdır. Bu ağrı kalp krizinin en önemli habercisidir ve genel olarak aniden başlar.

  • Göğüs kafesinin ortasında görülen ağrılar, kalp krizi belirtilerindendir. Şikayet genelde birkaç dakika sürmektedir, gelip geçici olabilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, ağrı olarak hissedilebilir.
    -Hazımsızlık, göğüste yanma, bulantı gibi mide rahatsızlığı şikayetleri de kalp krizinin habercisi olabilir.
    -Kalp krizi başlamadan önce genellikle bireylerin özellikle sol el ve kollarında uyuşmalar, karıncalanmalar hissettikleri görülür.
    -Nefes darlığı, soğuk soğuk terleme şeklinde de belirtiler görülebilir.
  • Ani baş dönmesi, ani yorgunluk atakları

Genel olarak bireylerde görülen belirtiler bunlardır. Fakat, bazı insanlar belirgin bir şikayet hissetmeden de kalp krizi geçirebilirler. Özellikle şeker hastalarında bu durum sıklıkla görülür.

Kalp Krizinde İlk Müdahale Nasıl Olmalıdır?

Kalp krizinden sonra yapılacak ilk müdahaleler hayati önem taşır. Peki ilk müdahaleler nasıl olmalıdır?

-Kalp krizi ilk yardım için öncelikle mutlaka 112 aranmalıdır ve ardından yakınlara haber verilmelidir.
-Bulunan yerdeki oksijen arttırılmalıdır. Bunun için odanın kapısı ve penceresinin aralanması gerekir.
-Aspirin su ile içilebilir fakat bunun dışında hiçbir şey yenip içilmemelidir.
-Kalp krizi geçirirken kalp damarlarındaki kan akımı bozulur. Kuvvetli öksürük kan akımını artırmaya yardımcı olarak kalp ritmini geçici olarak normalde tutar.
-Soğuk kalp damarlarını büzüp durumu kötüleştireceğinden soğuk suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Sıcak suyun altına girmek de tehlikeli olur.

  • Kalp krizi sırasında yardım beklerken ayakta durulmamalıdır. Ayakta beklemek ritim ve tansiyon değişikliklerine neden olabilir ve travmatik kazalara yol açabilir. Bu durum kalp krizi ile ilgili tedavilerin yapılmasına engel olur.

Kalp Krizi Ne Kadar Sürer?

Kişilerin en merak ettiği sorulardan biri de “Kalp krizi ne kadar sürer?”olmuştur. Görülen belirtilerin kalp krizi olup olmadığını anlamak için ağrının süresi önemlidir. Uzmanlar 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrılarının kalp krizi belirtisi olabileceğini belirtir. Ayrıca ağrının sürekli olması gerekmez. Bu ağrı belli aralıklarla da meydana gelebilir. Ancak ağrı keskin ve şiddetli olur.

Kalp Krizi Tedavisi ve Sonrası

Kalp krizi tedavisi tıkanmış olan damarların açılması ile olur. Tıkalı damarların açılması için pıhtı çözücü ilaçlar, balon ve stent takılması ve bypass operasyonu ile mümkündür. Bu tedaviler doktorun uygun gördüğü şekilde yapılır. Genel olarak birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılır. Hasta doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulandıktan sonra dikkatli olmalıdır. Çünkü kalp krizi geçiren bir kişinin tekrar kalp krizi geçirme riski, hiç geçirmeyen bir kişiye göre daha fazladır.

Kalp krizi sonrası doktorun verdiği ilaçlar uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Doktora söylemeden ilaç değiştirilmemeli ve bırakılmamalıdır. Hasta kontrollerine zamanında gitmeli ve asla aksatmamalıdır. Taburcu edildikten sonra devam eden bir sorun yoksa normal yaşantıya dönülebilir. Fakat ağır efor gerektiren işler yapılmamalıdır. En önemlisi de bu süreçten sonra doktorun önerilerine eksiksiz uyulmalıdır.

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