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Kalp krizinden ölen üniversiteli Çağdaş, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da metrobüsle evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Çağdaş Sökmen (22), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- İSTANBUL'da metrobüsle evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Çağdaş Sökmen (22), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Çağdaş Sökmen, evine dönmek için bindiği metrobüste fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sökmen, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çağdaş Sökmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından memleketi Keşan ilçesine getirildi. Çağdaş Sökmen'in tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Öğretmen olan anne Özen ve baba Can Sökmen taziyeleri kabul ederken, cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Çağdaş Sökmen'in cenazesi, ikindi vakti Sarayavluları Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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