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Kalp naklinden sonra yaşadığı tuhaf yan etkileri anlatan genç kız sosyal medyada popüler oldu

10.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Cecilia-Joy Adamou, hayatı boyunca sağlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Çocukluğundan beri sağlık sorunlarıyla boğuşan genç kız böbrek ve kalp nakli ilen beyin tümörü ameliyatları dahil olmak üzere sayısız operasyon geçirdi. Yaşadıklarını TikTok hesabından anlatan Adamou, kalp naklinden sonra tuhaf yan etkiler göstermeye başladığını söyledi.

Kalp naklinden sonra yaşadığı tuhaf yan etkileri anlatan genç kız sosyal medyada popüler oldu

TikTok ve Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Cecilia-Joy Adamou geçirdiği ameliyatlardan sonra vücudunun dışında yaşadığı deneyimleri anlatmaya karar verdi. Kalbinin iki odasında bulunan deliklerle doğan Adamou, ilk ameliyatını henüz 6 aylıkken oldu. Vücudundaki yara izlerini sosyal medya hesabından takipçilerine gösteren Adamou, beden pozitifliğini savunuyor ve kişinin sağlıklı olmasının yeterli olduğunu anlatıyor.

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“HER AN ÖLEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM”

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2010 yılında kalp rahatsızlığı daha ciddi boyutlara ulaşan Adamou, ani kalp durması yaşadı. Kalbi duran ve yaşama tutunması için kalp nakline ihtiyaç duyan Adamou, destek ünitesine bağlanmak zorunda kaldı.

Adamou yaşadığı zor anları, “Ailem her gece ertesi gün hayatta olup olmayacağımı bilmeyerek eve gelirdi. Çoğu zaman sona yaklaştığımı düşündüğüm anlar oldu. Her an ölebileceğimi düşünüyordum. Hatta beni son kez görmek için telefon ettikleri ve çağırdıkları zamanlar oldu” dedi.

AİLEYE MEKTUP YAZDI

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2010 yılında geçirdiği 12 saatlik ameliyat sırasında bir kez daha kalbi durdu. Yaşam destek ünitesinde geçirdiği 3 ayın sonundan böbreği iflas etti ve annesi bir böbreğini ona bağışladı.

Durumu kontrol edilen ve tedavi altına alınan Adamou, kendisine kalbi nakledilen 45 yaşındaki adamı ve ailesini araştırdı. Aileye bir mektup yazan Adamou gelen cevap ile büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü ailenin üyelerinden bir kişinin cevap verdiği mektupta kalbi nakledilen kişiyle aralarında benzerlikler olduğunu keşfetti. Adamou, “Bu mevcudiyet, figürden bir kalp edindim ve onun ismini öğrendim, ailesi hakkında bir şeyler öğrendim.Bir şeyler biriktirmeyi seviyormuş, garip çünkü ben de hep bir şeyler biriktiririm. O pul biriktiriyormuş, ben de küçükken oyuncak bebek biriktirirdim” dedi.

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FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

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Kalbinin attığını derisinin dışından dahi görebildiğini söyleyen Adamou, “Bence bunun sebebi orta yaşlı bir adamın kalbinin, bana 11 yaşında küçük bir kızken nakledilmesi” diyerek açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden organ nakline ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları başlatan Adamou, insanlara organ donörü olmanın önemini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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