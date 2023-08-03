HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kalpli Göl', pembe renge büründü! Dünyada sadece 8 tane var... Sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla popüler hale geldi

'Kalpli Göl', pembe renge büründü! Dünyada sadece 8 tane var... Sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla popüler hale geldi

03.08.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

'Kalpli Göl', pembe renge büründü! Dünyada sadece 8 tane var... Sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla popüler hale geldi

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE POPÜLER OLDU

Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

2b254a2d60aa3f4a97ccec9de77d1cd8

İŞTE PEMBE RENGE BÜRÜNMESİNİN SEBEBİ

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

9f9650d36c04a106bef8fc6f148bf4fa

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen göl, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)

a5ebc09b25035a767af1d25c31f3d122

Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramıştı! Davayı kazanınca... Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramıştı! Davayı kazanınca...

b6205f9f0db5d35db1781d14e5f55d16

f3ec1f55fc07cdb5230d5652c713de83

7115d142408983d933dfc2c995f6ab73

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Disney Plus'a AK Parti'den bir tepki daha! Lisans iptali dahil birçok tedbir masada…Disney Plus'a AK Parti'den bir tepki daha! Lisans iptali dahil birçok tedbir masada…
Esenyurt'taki tekel vahşetinde yeni detaylar! Yakalanmamak için...Esenyurt'taki tekel vahşetinde yeni detaylar! Yakalanmamak için...
Görüntülü aramada korkunç bir manzara ile karşılaştılarGörüntülü aramada korkunç bir manzara ile karşılaştılar
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kalp‎ pembe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.