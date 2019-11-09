Kamboçyalı muhalif lider Rainsy ülkesine dönmekte kararlı

KUALA LUMPUR (AA) - Kamboçyalı sürgündeki muhalif lider Sam Rainsy, ülkesine geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.

Rainsy, Malezyalı milletvekillerinin salı günü görüşmek için özel daveti üzerine geldiği Kuala Lumpur'da gazetecilere, Kamboçya Başbakanı Hun Sen hükümetinin engelleme teşebbüslerine rağmen ana vatanına dönmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Kamboçya'ya nasıl dönmeyi planladığı yönündeki soruları yanıtsız bırakan Rainsy, Kamboçya muhalefetinin "doğru yolda olduğunu ve kazanacaklarını ümit etmeyi sürdürdüğünü" belirterek "Eve geri döneceğim, bu hakkım ve görevim." ifadesini kullandı.

Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy dün Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında check-in işlemi sırasında geri çevrilmişti.

Bangkok üzerinden Kamboçya'ya gitmek isteyen Rainsy'nin, Tayland Havayolları gişesinde check-in işlemi esnasında uçağa binmesine izin verilmemişti.

Uçağa alınmayan Rainsy, yaptığı açıklamada, "Gerçekten şok oldum, Kamboçya halkının bana ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.