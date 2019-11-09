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Kamboçyalı muhalif lider Rainsy ülkesine dönmekte kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Malezya Meclisinin özel daveti üzerine Kuala Lumpur'a gelen Sam Rainsy, Kamboçya muhalefetinin "doğru yolda olduğunu ve kazanacaklarını ümit etmeyi sürdürdüğünü" açıkladı

KUALA LUMPUR (AA) - Kamboçyalı sürgündeki muhalif lider Sam Rainsy, ülkesine geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.

Rainsy, Malezyalı milletvekillerinin salı günü görüşmek için özel daveti üzerine geldiği Kuala Lumpur'da gazetecilere, Kamboçya Başbakanı Hun Sen hükümetinin engelleme teşebbüslerine rağmen ana vatanına dönmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Kamboçya'ya nasıl dönmeyi planladığı yönündeki soruları yanıtsız bırakan Rainsy, Kamboçya muhalefetinin "doğru yolda olduğunu ve kazanacaklarını ümit etmeyi sürdürdüğünü" belirterek "Eve geri döneceğim, bu hakkım ve görevim." ifadesini kullandı.

Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy dün Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında check-in işlemi sırasında geri çevrilmişti.

Bangkok üzerinden Kamboçya'ya gitmek isteyen Rainsy'nin, Tayland Havayolları gişesinde check-in işlemi esnasında uçağa binmesine izin verilmemişti.

Uçağa alınmayan Rainsy, yaptığı açıklamada, "Gerçekten şok oldum, Kamboçya halkının bana ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.

Gişedeki memurun, kendisinin uçağa alınmaması konusunda talimat aldığını söylediğini aktaran Rainsy, cumartesiye kadar Kamboçya'ya gitmek istediğini belirtmişti.

Tayland, Rainsy'nin ülkesine dönüş için ülkeden geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

- Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

- Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Malezya Sam Rainsy

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