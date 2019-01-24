Kamburluk neden olur? Kamburluk nasıl geçer? Kamburluk önleyici tedavi var mı? Kamburluk önlenebilir mi?

Eskiden sadece yaşlılarda görülen kamburluğun artık küçük yaşlara kadar indiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, bunun sebebinin ise hareketsiz hayat tarzı olduğunu ve ofis meslekleri ile ortaya çıktığını söyledi.

Halk arasında kamburluk olarak tanımlanan, vücudun doğal eğriliğinin artmasının (kifoz) eskiden genellikle yaşlılarda ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, artık masa başı işlerde çalışanlar, konforsuz sandalyede saatlerce bilgisayar karşısında oturan çocuk ve gençlerde de sıklıkla karşımıza çıktığına değindi. Kifozun rahatsızlık olarak kabul edilmesi için fizyolojik olarak kabul edilen ölçülü sınırların aşılması gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “Bu sınır sırt için 20 derece ile 55 derece arasında değişir. Ancak bu normal eğrilikler, kültürel ve ailevi faktörler, yaşlanma, moda, hayat tarzı, meslek alışkanlığı, duygusal durum, kas dengesizlikleri ve kaza yaralanmaları sonucu artarak tedavi edilmesi gereken bir sorun haline dönüşebilir. Tedavi edilmediği sürece kişinin hayat kalitesinde düşüş, dış görünüş bozuklukları, göğüs kafesinin daralması ile solunum problemleri açığa çıkabilir. Kifoz, duruş bozukluğuna bağlı postürel kifoz ve omurgayı oluşturan omurların yapılarında ortaya çıkan sorunlara bağlı oluşan yapısal kifoz olarak iki şekilde karşımıza çıkar. Doğuştan olabileceği gibi sonradan ortaya çıkan sebeplerle de meydana gelebilmektedir. Yapısal kifozun birçok sebebi olmakla birlikte büyük bir kısmının sebebi maalesef bilinmemektedir. Her kifoz derecesi için uygun bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalı, kifoz tedavi yöntemi için uzman doktora başvurulmalıdır. Uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayene ve tetkikler sonrasında tedavi ile kifozun sonraki yıllarda daha da ilerlemesinin önlenmesi ve eğriliğin normal sınırlara getirilmesine çalışılmalıdır” dedi.