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Kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi! Alt komşusu... Lüks rezidansta akılalmaz olay

03.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan lüks rezidansta evin kapısını bir saniyeliğine açık bırakan kadın, alt komşuları tarafından soyuldu. Gözlüğünü almak için evine döndüğü sırada kapı açıkken masaya koyduğu cüzdan ve telefonunun saniyeler içerisinde ortadan kaybolduğunu gören kadın, hırsızlık olayını güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. İhbar üzerine komşular gözaltına alınırken suçlarını karakolda itiraf ettikleri öğrenildi.

Kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi! Alt komşusu... Lüks rezidansta akılalmaz olay

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1332 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözlüğünü almak için evine geri dönen ve o sırada kapısını açık bırakan A.İ., kapıya yanındaki masaya koyduğu cüzdan ve telefonun yerinde olmadığını gördü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOK GEÇİRDİ

Saniyeler içerisinde kaybolan telefon ve cüzdanını her yerde arayan A.İ., son çare olarak binanın güvenlik kameralarına baktı. 4 saat boyunca görüntüler izleyen kadın, gördükleri karşısında şok geçirdi.

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ALT KOMŞUSU TARAFINDAN SANİYELER İÇERİSİNDE SOYULDU

Alt komşusu tarafından saniyeler içerisinde soyulduğunu gören kadın, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı incelemenin ardından hırsız komşuları gözaltına aldı.

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İTİRAF ETTİLER

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 4 komşu, suçunun itiraf etmesiyle adli makamlara sevk edildi.

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"BİR SANİYE İÇERİSİNDE NASIL ALIP GÖTÜRDÜKLERİNE ŞAŞIRDIM"

Şu anda binada yaşamaya devam ettiklerini söyleyen A.İ., “Gözlüğümü almak için eve geldim. Cüzdanımı kapının önüne koymuştum. Gözlüğümü içeriden bir saniyeyle alıp dışarıya çıkmam ile telefonum ve cüzdanımı almışlardı. Yukarıdan iniyorlardı. Yukarıdan hırsızlık yaparak iniyorlardı. Bütün katları dolaşarak, çekip gittiler. Aşağıdaki güvenlik kamerasından yakalandılar. Görüntüler de telefonumu birbirlerine atarken gördüm. Çıkış ve çalınma saatlerinden tespit ettik. Bir saniye içerisinde nasıl alıp götürdüklerine şaşırdım. Hemen telefonumu alır almaz kapattılar. Tamamen kapatıp ve fabrika ayarlarına geri döndürdüler. Emniyette de o şekilde teslim aldım. Bütün dairelerin ayakkabılarını çalıyorlar ve bu olayda başıma geldi. Şu anda aynı binada aynı havayı soluyoruz” dedi. (İHA)

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Hırsız Denizli Pamukkale hırsızlık komşu

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