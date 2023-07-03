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  4. Düğünde takılan takı herkesi şaşkına çevirdi! 100 metre uzunluğunda 'Hesapladığıma göre...' Paraları zor saydılar

Düğünde takılan takı herkesi şaşkına çevirdi! 100 metre uzunluğunda 'Hesapladığıma göre...' Paraları zor saydılar

03.07.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Ali ve Sinem Nure çiftinin düğününde, damadın kuzeninin 400 adet 50 TL’lik banknotu 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirerek takı olarak takması herkesi şaşırttı. Toplamda 20 bin TL'lik paranın yerleştirildiği kurdeleden oluşan takının yapımının 4 kişi tarafından 1.5 saatte tamamlandığı belirtildi. Damadın babası ve annesi de paraları saymanın zor olduğunu, oğullarıyla amcasının saydığını söyledi.

Ali ve Sinem Nure çifti, geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi’nde düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Nure çiftinin düğününe, damadın kuzeni Berkecan Nure’nin yaptığı sürpriz damga vurdu. Berkecan Nure, 3 kuzeninin yardımıyla 1,5 saatte, 400 adet 50 TL’lik banknotu yaklaşık 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirmeyi başardı. Düğünde takı merasiminin başlamasıyla birlikte kuzen Nure, 100 metrelik kurdele üzerindeki 20 bin TL’lik takısını 2 arkadaşının yardımıyla gelin ve damada taktı. Kurdele üzerindeki takının takılmasıysa Nure çiftinin ve düğüne katılanların şaşkınlığı arasında dakikalarca sürdü.

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"BİZ BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUK"

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini ve kuzeninin yaptığı sürprizi beklemediklerini ifade eden damat Ali Nure, “2 gün önce düğünümüz oldu, aylardır beklediğimiz gündü. Deprem de bizi çok etkiledi. Çok şükür, bugünleri de atlattık. Yeğenim Berke bize sürpriz yaptı, biz böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Paralar, metrelerce uzunluğunda bizi şaşırttı. Düğün fotoğraflarımızı çeken Ferdi abi de çektiği güzel fotoğraflar ile bize ölümsüz bir anı bıraktı” dedi.

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"METRELERCE UZUNLUĞUNDAKİ PARAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Gelin Sinem Nure ise metrelerce uzunluğundaki para karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Düğünümüz çok güzel geçti, beklenmedik anda bir sürpriz yaptı Berke. Zorluklar yaşadık ama sonu çok güzel oldu. Şu an çok mutluyuz. Kötü günlerimiz oldu ama sağ olsun eşim ve ailesi benim yanımda durdu. Metrelerce uzunluğundaki parayı görünce şaşırdık. Bir emek vardı ve çok hoşumuza gitti” şeklinde konuştu.

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"BU TAKIYI YAPMAMIZ 4 KİŞİ, 1,5 SAATİMİZİ ALDI"

Damadın kuzeni Berkecan Nure de, “Benim kuzenim evlenmişti. Bir anda herkesi şaşırtacak sürpriz yapmayı düşündüm. O yüzden 100 metre kurdeleye, 20 bin TL'yi, 50 TL’lik banknotluk halinde uç uca bağladım ve takı olarak taktım. Düğün mevlitli olduğu için kimsenin aklında böyle bir şey yoktu. Bir anda aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Herkes mutlu olsun hem de değişik bir şey olsun istedim. Çok da güzel oldu. Gelin, damat ve düğündeki herkes çok şaşırdı. Hiç kimse bu sürprizi beklemiyordu. Hesapladığıma göre 400 adet 50 TL’lik banknot vardı. Onları da yaklaşık 100 - 120 metre kurdeleye uç uca bağladım. Bu takıyı yapmamız 4 kişi, 1 buçuk saatimizi aldı. Zordu ama onların mutluluğu bizi daha çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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Damadın babası Cuma ve annesi Emine Nure de mutlu olduklarını belirterek, kurdele üzerindeki paraları saymanın zor olduğunu, oğulları ve amcasının saydığını kaydetti. (İHA)

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Hatay Kırıkhan düğün takı

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