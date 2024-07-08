HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kamera görüntüsü ortaya çıktı, 'Bu mahalleye hiç gitmedim' dedi! Kadın hırsızlar, 360 bin liralık altın çaldılar

Kamera görüntüsü ortaya çıktı, 'Bu mahalleye hiç gitmedim' dedi! Kadın hırsızlar, 360 bin liralık altın çaldılar

08.07.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da apartmanın zillerine basıp, kontrol yapan 3 kadın, boş olduğunu anladıkları Halil İbrahim D.'nin (20) dairesine girip, çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden 1'i yakalanıp tutuklanırken, kadınların binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntüsü ortaya çıktı, 'Bu mahalleye hiç gitmedim' dedi! Kadın hırsızlar, 360 bin liralık altın çaldılar

Adana'daki hırsızlık olayı, 14 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti. Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

adana

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.

adana2

'BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM'

Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekiçle öldürme davasında karar çıktı!Çekiçle öldürme davasında karar çıktı!
CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmışCHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış
Servisçilerin kavgası kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı varServisçilerin kavgası kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Maç bitti ama Almanya durmuyor! 'Bozkurt' selamı verenlerin peşine düştü

Maç bitti ama Almanya durmuyor! 'Bozkurt' selamı verenlerin peşine düştü

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.