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  4. Kameralara yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

Kameralara yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 motosiklet ve 2 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 3 şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı, 2 evden ve 1 otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar, güvenlik kameraları tarafından görüntülenince yakayı ele verdi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 motosiklet ve 2 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 3 şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı, 2 evden ve 1 otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar, güvenlik kameraları tarafından görüntülenince yakayı ele verdi. Şahısların eşkalinden kimliklerine ulaşan polis düzenlediği operasyon ile çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen S.S. M.Ş. ve E.B. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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