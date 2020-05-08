HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kameranın gücü adına: Samsung'un Galaxy S21 planı ortaya çıktı!

Kameranın gücü adına: Samsung'un Galaxy S21 planı ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20'nin ardından Galaxy S21 için kollarını sıvadı. Gelen son haberlere göre Samsung Galaxy S21, bu zamana kadar hiçbir telefonda görmediğimiz bir kamera performansıyla gelecek.

Kameranın gücü adına: Samsung'un Galaxy S21 planı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20'yi geride bıraktığımız Şubat ayında tanıttı. Ancak tanıtımın yapılmasıyla her şey bitmiş değil. Samsung bir adım ötesini düşünmeye daha o zamandan düşünmeye başladı. Bugün gelen Samsung Galaxy S21 haberleri de bunu doğrular nitelikte.

SAMSUNG GALAXY S21 KAMERASIYLA ÇOK KONUŞULABİLİR

İddialara göre Samsung, Galaxy S21'de kamera donanımını tekrar yenileyecek. Bu donanımda ise megapiksellerin gücü yeniden arttırılacak ve 150 MP'e çıkartılacak. Hatırlatmakta yarar var; Bu değer şu ana kadar hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bir çözünürlük değeri. 150 MP'lik kameranın yanında Samsung Galaxy S21'de 64 MP çözünürlüğünde telefoto, 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Böylece Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullandığı kamera donanımı daha da güçlü bir hale gelecek.

TAM EKRAN GALAXY S21 İLE Mİ GELİYOR?

Gelen bilgiler sadece Galaxy S21'in kamerasına odaklanmıyor, telefonun ekranı hakkında da bazı ipuçları veriyor. Bu ipuçlarına bakılırsa Samsung Galaxy S21'in ön yüzünde herhangi bir ekran deliği olmayacak. Uzun bir zamandır beklediğimiz ekrana entegre edilmiş ön kamera teknolojisi, Samsung Galaxy S21'de kullanılacak. Daha önce Samsung Galaxy Note 20'nin ön kamerayı ekranına entegre edeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu teknolojiyi kullanan ilk telefon Samsung Galaxy Note 20 mi Samsung Galaxy S21 mi olur bilinmez ancak bunun heyecan verici bir teknoloji olduğu kesin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Aylardır konuşulan akıllı telefon sonunda tanıtıldı! İşte fiyatıAylardır konuşulan akıllı telefon sonunda tanıtıldı! İşte fiyatı
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi MIUI 12'nin çıkış tarihini bulmacaya sakladı!

Kritik tarihi bulmacaya gizlediler! Bakalım çözebilecek misiniz?

2020'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

2020'nin en iyileri açıklandı! Aralarında sürpriz var

Tasarımı aynı donanımı farklı: Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Aylardır konuşulan akıllı telefon sonunda tanıtıldı! İşte fiyatı

Serinin ilki: Meizu 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Merakla bekleniyordu, sonunda sahneye çıktı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Realme Narzo 10 için bir kez daha tarih verildi

Realme'nin yeni telefonu için tarih belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.