Kameranın gücü adına: Samsung'un Galaxy S21 planı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20'yi geride bıraktığımız Şubat ayında tanıttı. Ancak tanıtımın yapılmasıyla her şey bitmiş değil. Samsung bir adım ötesini düşünmeye daha o zamandan düşünmeye başladı. Bugün gelen Samsung Galaxy S21 haberleri de bunu doğrular nitelikte.

SAMSUNG GALAXY S21 KAMERASIYLA ÇOK KONUŞULABİLİR

İddialara göre Samsung, Galaxy S21'de kamera donanımını tekrar yenileyecek. Bu donanımda ise megapiksellerin gücü yeniden arttırılacak ve 150 MP'e çıkartılacak. Hatırlatmakta yarar var; Bu değer şu ana kadar hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bir çözünürlük değeri. 150 MP'lik kameranın yanında Samsung Galaxy S21'de 64 MP çözünürlüğünde telefoto, 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Böylece Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullandığı kamera donanımı daha da güçlü bir hale gelecek.

TAM EKRAN GALAXY S21 İLE Mİ GELİYOR?

Gelen bilgiler sadece Galaxy S21'in kamerasına odaklanmıyor, telefonun ekranı hakkında da bazı ipuçları veriyor. Bu ipuçlarına bakılırsa Samsung Galaxy S21'in ön yüzünde herhangi bir ekran deliği olmayacak. Uzun bir zamandır beklediğimiz ekrana entegre edilmiş ön kamera teknolojisi, Samsung Galaxy S21'de kullanılacak. Daha önce Samsung Galaxy Note 20'nin ön kamerayı ekranına entegre edeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu teknolojiyi kullanan ilk telefon Samsung Galaxy Note 20 mi Samsung Galaxy S21 mi olur bilinmez ancak bunun heyecan verici bir teknoloji olduğu kesin.

