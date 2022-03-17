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Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

17.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adeta birer uzvumuz hâline gelen akıllı telefonlar, işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Farklı özellikleri sayesinde tek ürünle birden fazla cihazın yapacağı işleri kolayca halledebiliyoruz. Tabii herkesin telefondan beklentisi ayrı. Kimimiz video izlemek, kimimiz fotoğraf çekmek kimimizse oyun oynamak istiyor. Bütün bu ihtiyaçlara cevap veren Realme C25s incelemeye ne dersiniz?

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

Birçok kişi tarafından tercih edilen, dünyanın en iyi telefon markaları arasında yer alan OPPO, yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor. OPPO'nun en iyi modellerinden Realme C25s özellikleriyle kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Farklı fonksiyonlarıyla kullanıcıyı memnun eden model, hemen herkese hitap ediyor. Siz de Realme C25s'i merak ediyor ve ürün hakkında daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız yazımıza göz atmalısınız!

Realme C25s

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

Realme C25s'in teknik özellikleri

  • Dahili hafıza: 128 GB

  • Ekran boyut aralığı: 6 inç ve üzeri

  • Ekran boyutu: 6.5 inç

  • Kamera çözünürlüğü aralığı: 20 MP ve üzeri

  • Kamera çözünürlüğü: 48 MP

  • Ön kamera aralığı: 8-13.9 MP

  • Ön kamera: 8.0 MP

  • Pil gücü aralığı: 5000 mAh ve üzeri

  • Pil gücü: 6000 mAh

  • RAM kapasitesi: 4 GB

  • Yüz tanıma: Var

Realme C25s detaylı incelemeye hazır mısınız? MediaTek Helio G85 yonga seti içeren ürün, 8 farklı çekirdeğe sahip. Mali-G52 MC2 grafik işlemcisiyle oyun oynamak oldukça keyifli. 4 GB RAM kapasitesi sayesinde aynı anda birden fazla işlemi donma ve kasma olmadan yapmanızı sağlıyor. 128 GB dahili hafızasıyla video, fotoğraf ve müzikler için gereken alanı sunuyor. Ayrıca 256 GB'a kadar hafıza kartı ile saklama alanını yükseltmek mümkün. 6000 mAh batarya kapasitesiyle tek şarjla 43 saat konuşma, 25 saat video izleme ve 117 saat boyunca müzik dinlemeye imkân tanıyor. USB Type-C girişi sayesinde telefondaki veriler başka bir cihaza hızlı şekilde aktarılabiliyor. Hızlı şarj özelliğiyle vaktinizin kısıtlı olduğu zamanlarda cihazı kısa sürede şarj etmenizi sağlıyor. Realme C25s özelliklerinden bir diğeri ise 6.5 inç geniş ekranı. Yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde video ve filmleri izlemek daha keyifli hâle geliyor. Realme C25s kamera özelliklerini merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Cihazın arka kısmında 1 adet ana kamera olmak üzere toplam 3 tane kamera mevcut. 48 MP ana kamerası, canlı fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlıyor. Hızlı ve otomatik odaklama özelliğiyle yakaladığınız karelerin daha net olmasına yardımcı oluyor. Makro çekim yapabilmeniz için tasarlanan ikinci kamera, 2 MP çözünürlüğüne sahip. Bu sayede yakın çekim yaparken detayları ön plana çıkarıyor. Bokeh efektiyle fotoğraflarınıza derinlik algısı eklemenizi ve daha profesyonel fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Saniyede 60 kare ve 1080 FHD çözünürlükte videolar çekebileceğiniz cihazla kendi kısa film projenizi hayata geçirebilirsiniz. Realme C25s bilinmeyen özelliklerinden biri ise GPS üzerinden konum verilerini fotoğraf dosyasının içine meta etiketi olarak yerleştirmesi. Bu sayede bilgisayar üzerinden fotoğrafların nerede çekildiğini kontrol etmek mümkün oluyor. HDR ile loş ortamlarda daha net ve güzel kareler yakalıyor. Plastik kasaya sahip cihaz, tırtıklı yapısıyla avuç içine tam olarak oturuyor. Yumuşak dokusu eli rahatsız etmiyor. Parmak izi sensörüyle kişiselleştirilebiliyor. Böylece telefonunuzu sizden başka kimse açıp bilgilerinize ulaşamıyor.

Realme C25s'in avantajları ve dezavantajları

Modelin birçok avantajı bulunuyor. Bunlara kısaca değinecek olursak:

  • 6000 mAh bataryasıyla tek şarjla uzun süre kullanılıyor. Hızlı şarj özelliğiyle acil durumlarda sizi telefonsuz kalmaktan kurtarıyor.

  • Büyük ekran boyutu sayesinde video ve film izlemek çok daha keyifli oluyor.

  • 3'lü kamera sistemiyle profesyonel seviyede fotoğraflar çekilebiliyor.

  • Yüz tanıma fonksiyonu ve parmak izi sensörüyle cihazın başkaları tarafından açılmasını engelliyor.

  • Fotoğraflara GPS üzerinden konum bilgilerini yerleştirerek fotoğrafın nerde çekildiğini görmenizi sağlıyor.

Gelelim dezavantajına. Burada uzun bir listemiz yok. Ürünün öne çıkan en büyük eksiği, NFC'yi desteklememesi. Ayrıca fotoğraf çekimi sırasında odaklama problemleri yaşanabiliyor.

Realme C25s'i kullananların yorumları

Tasarımıyla kullanıcılarını memnun eden Realme C25s, uzun batarya ömrüyle de beklentileri karşılamayı başarmış. Hızlı şarj olduğu için kısa süreli dolumda bile uzun süre telefon ihtiyacını karşılaması, kullanıcıların takdirini kazanmış durumda. Telefonu elinden düşürmeyen ve sürekli video izleyen kullanıcılar içinse modelin en güzel özelliği, geniş ekranı. Beklentilerin altında kalan özellikleri ise çekilen fotoğrafların görüntü kalitesi ve odaklama sorunu.

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Realme C25s'e alternatif ürünler

1. Poco X3 Pro

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

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240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip Poco X3 Pro, 6.67 inç LCD FHD ekranıyla video ve film izleme keyfinizi ikiye katlıyor. Dinamik yenileme hızıyla görüntülerin donmasını engelliyor. Corning Gorilla Glass 6 koruma teknolojisiyle cihazın camını gelen darbelere karşı koruyor. 128 GB depolama kapasitesine sahip model, SD kart sayesinde hafızasını 1 TB'a kadar yükseltmenize imkân tanıyor.

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2. Reeder P13

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

Reeder P13, yüz tanıma ve parmak izi teknolojisiyle güvenle kullanılıyor. IPS teknolojisi ve HD görüntü kalitesiyle canlı, renkli kareler elde etmenizi sağlıyor. Mediatek işlemciyle oyun oynarken kasma ve donma yapmıyor ve oyun performansını yükseltiyor. 4080 mAh bataryasıyla tek şarjla uzun süre kullanmak mümkün. 12.9 MP arka kamerası, sanatsal fotoğraflar çekmenize yardım ediyor. Bluetooth özelliğiyle kulaklık ve hoparlörlerle kolayca bağlantı kuruyor.

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3. Samsung Galaxy M12

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

6.5 inç sonsuz V ekrana sahip Samsung Galaxy M12, HD+ teknolojisiyle video izleme deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor. 8 MP ön kamerası, mükemmel kalitede selfie çekimleri yapmanızı sağlıyor. 500 mAh pil kapasitesiyle uzun saatler kesintisiz kullanılıyor. 4 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci gücüyle verileri ve uygulamaları en yüksek performansta çalıştırıyor. 128 GB depolama alanı, fotoğraf ve videolar için gereken alanı sağlıyor.

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4. Apple Iphone SE

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

4K video özelliğiyle benzersiz bir video izleme deneyimi sunan Apple Iphone SE'nin A13 bionic akıllı çipi, en yeni oyunları yüksek hızla oynamanızı sağlıyor. Portre modunda arka planı bulanıklaştıran cihazla mükemmel fotoğraf kareleri yakalamak mümkün. Akıllı HDR, kadrajdaki yüzü algılıyor ve ışığı en doğru şekilde ayarlıyor. Böylece daha net ve canlı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Cihaz, 30 dakika boyunca su altında kalabiliyor.

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5. Xiaomi Mi Note 10 Lite

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

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Kavisli ön ve arka tasarımıyla rahat kullanılan Xiaomi Mi Note 10 Lite, 4'lü kamera sistemiyle mükemmel netlikte videolar çekmenizi sağlıyor. 30 watt hızlı şarj özelliği, telefonu kısa sürede şarj ediyor. Corning Gorilla Glass 5 kullanıldığından cihazın ekranı, gelen darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. HD görüntü kalitesiyle videoları rahatça izlemenizi sağlıyor. Ekran üzerindeki parmak izi sensörüyle cihazı başkalarının açmasına engel oluyor.

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6. OPPO A74

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

OPPO A74, 48 MP arka ve 2 MP derinlik kameralarıyla profesyonel çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Hem makro hem mikro çekimler yapabiliyor. 5000 mAh bataryası ile uzun saatler konuşmaya, müzik dinlemeye ve video izlemeye olanak tanıyor. Qualcomm Snapdragon işlemci sayesinde yüksek güç gerektiren oyunları donma ve kasma olmadan rahatça oynamanızı sağlıyor. 128 GB depolama kapasitesi, ihtiyaç duyduğunuz saklama alanını sunuyor.

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7. Huawei P40

Kamerası ve performansı ile fark yaratan Realme C25s özellikleri ve incelemesi

Kalitesiyle öne çıkan Huawei P40, 128 GB hafızasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz depolama ihtiyacını karşılıyor. Üstelik hafızası 256 GB'a kadar arttırılabiliyor. Oldukça hızlı işlem yapan modelin RAM'i 6 GB. Yüksek çözünürlüklü ve otomatik odaklama yapan kameralarıyla her anı hızlıca ölümsüzleştirmek mümkün. Çift hat takılabilen model, lityum iyon bataryası sayesinde uzun şarj süresi sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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