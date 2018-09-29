Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar iktidar partisi aktivistlerini kaçırdı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güneybatı bölgesinde seçim kampanyası organizasyonu düzenleyen iktidar partisi üyelerinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güneybatı bölgesi yöneticisi Bernard Okalia Bilai, Nijerya sınırındaki Eyumojock kentinde seçim kampanyası düzenleyen iktidar partisi Kamerun Halkı Demokratik Birliği (Rdpc) üyesi 10'dan fazla kişinin silahlı ayrılıkçı bir grup tarafından geçen perşembe günü kaçırıldığını açıkladı.

Ordunun kaçırılanları bulmak üzere derhal harekete geçtiğini belirten Bilai, aramaların devam ettiğini kaydetti.

Ayrılıkçıların tehdidi üzerine, 7 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylardan Akere Muna da bölgedeki Limbe kentinde düzenleyeceği mitingi iptal etmek zorunda kaldı.

- Seçim tehdidi

Ayrılıkçı Anglofon gruplar, İngilizce konuşanların çoğunlukta olduğu Kuzeybatı ve Güneybatı eyaletlerinden cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesini engelleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Seçim öncesi ayrılıkçılar ülkenin Kuzeybatı ve Güneybatı eyaletlerinde saldırılarını şiddetlendirirken, ordu da operasyonlarını yoğunlaştırdı.