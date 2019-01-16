Kamerun'da Anglofon bölgesinde 36 kişi kaçırıldı

Kamerun'un Anglofon bölgesi Güneybatı'da 36 sivilin kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güneybatı bölgesinde bulunan Buea'dan Kumba'ya giden 2 otobüs kimliği belirsiz silahlı kişilerce durduruldu.

Saldırganlar, kimlik kartlarına el koydukları yolcuları ormanlık alana kaçırdı ancak otobüs süreci ve araçlara müdahale etmedi.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

