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Kamkat (Kumkuat) nedir, nasıl yenir? Kamkat faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.02.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmeyi tercih eden, doğanın bir parçası olduğunun farkında olan kişilerin çok iyi bildiği bazı meyveler, sebzeler ve bitkiler vardır. Bu bitkiler doğru şekilde ve bilinçli olarak kullanıldığı zaman birçok hastalığın tedavisinde faydalı olabilir. Ancak bir doktora danışmadan ve bir uzman onayı almadan bu bitkilerin tüketilmesi ciddi ve kalıcı hasarlara da sebebiyet verebilir.

Kamkat (Kumkuat) nedir, nasıl yenir? Kamkat faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Kamkat (Kumkuat) nedir?
  • Kamkat (Kumkuat) faydaları nelerdir?
  • Kamkat (Kumkuat) nasıl yenir?
  • Kamkat (Kumkuat) hangi hastalıklara iyi gelir?
  • Kamkat (Kumkuat) günde ne kadar tüketilmelidir?
  • Kamkat (Kumkuat) nasıl tüketilmelidir?
  • Kamkat (Kumkuat) zararları nelerdir?

İnsan bedeninin ihtiyaç duyduğu birçok vitamin, mineral ve benzeri her şey doğada kendiliğinden yetişir. Hatta birçok meyve, sebze ya da bitki, kötü hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların hammaddesi olur. Sağlıklı beslenmeyi ve doğal hayat yaşamayı tercih eden kişiler bu tür bitkileri ya da meyveleri direkt olarak doğadan alıp beslenmek isterler. Ancak bu durum tehlikeli de olabilir. Her şeyde olduğu gibi doğal ürünler ve malzemelerde de bilinçsiz kullanım ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Kamkat (Kumkuat) nedir?

Kamkat, çeşitli faydaları ile bilinen bir meyve türüdür. Kumkuat adı ile anıldığı da olur. Birçok vitamin ve mineral içerdiği için insan sağlığına son derece yararlı olduğu kabul edilmiştir. Direkt olarak yenildiği gibi farklı birçok yöntem ile de tüketilebilir.

Çince bir kelime olan kumkuat ya da kamkat kelimesinin Türkçe karşılığı altın portakaldır. İçeriği, kabuğu ve hatta çekirdeğinin türlü faydaları olduğu bilinir ve altınlığı da bir nevi bu değerinden gelir. Ayrıca rengi de altın rengini andırır.

Kamkat (Kumkuat) faydaları nelerdir?

Her meyve ve tüm yiyecekler için geçerli olan durum kamkat için de geçerlidir. Fazla ya da yanlış miktarlarda tüketilir ise zararlı olabilir. Kamkatın en bilinen bazı faydaları şu şekildedir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği vardır.
  • Kanser hastaları için faydalı olduğuna, kanseri önleyici olduğuna inanılır.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
  • Obezite ve obezite kaynaklı rahatsızlıklar ile savaşmaya yardımcıdır.
  • Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır ve sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunur.
  • Cilt sağlığına da iyi geldiği bilinir.
  • Diş sağlığını korur.
  • Kemik sağlığını korur.
  • Aromaterapi etkisi vardır.
  • Arterit gelişiminin önüne geçer.
  • Demir emilimine yardımcıdır.
  • Sinir sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kamkat (Kumkuat) nasıl yenir?

Kamkat ya da kumkuat meyvesi farklı şekillerde tüketilebilir. Eğer kişilerin özel bir sağlık durumları, kullanmak ile yükümlü oldukları çeşitli düzenli ilaçlar, kronik hastalıkları yok ise kamkat meyvesini direkt meyve olarak ya da çeşitli diğer yiyeceklere katarak tüketebilirler.
Bu meyve, salatalara da katılabilir. Ayrıca dondurmalara, ekmeklere, kurabiye gibi farklı ürünlere de eklenebilir. Kabuğu da çekirdeği de ayrı ayrı faydalı olarak bilinir. İdeal yeme şekli olarak kabuğu ile birlikte yenilmesi önerilse de eğer bu şekilde tüketilecek ise çok iyi temizlenmelidir. Çiğneme süresinin uzun tutulması da önemlidir.

Kamkat (Kumkuat) hangi hastalıklara iyi gelir?

Kamkat faydaları çeşitlilik gösterir. Kan şekerinden sinir sistemine düzenleyici etkileri bulunan kamkat meyvesinin bazı hastalıklara da faydalı olduğu kabul edilmiştir. Ancak doktor onayı olmadan kullanmak doğru değildir. Kamkatın iyi geldiği bilinen bazı sağlık sorunları şunlardır:

  • Kanser
  • Sindirim rahatsızlıkları
  • Sinir bozuklukları
  • Cilt sorunları
  • Obezite
  • Kemik sorunları
  • Diş rahatsızlıkları
  • Böcek ısırığı kaynaklı sorunlar

Kamkat (Kumkuat) günde ne kadar tüketilmelidir?

Diğer tüm yiyeceklerde olduğu gibi kamkat (kumkuat) meyvesi de gerekli olan miktarlardan daha fazla tüketilmemelidir. Ayrıca doktor onayı olmadan düzenli olarak kullanılması da doğru değildir.

Kumkuat ya da kamkat meyvesi günde en fazla 2 ya da 3 adet tüketilmesi önerilen bir meyvedir. Doktor onayı ile bu miktarlarda yenilebilir ya da doktorun uygun gördüğü şekilde ve miktarlarda tüketilmesi gerekir.

Kamkat (Kumkuat) nasıl tüketilmelidir?

Meyve olarak çeşitli yiyeceklerde, tatlılarda ya da salatalarda da kullanabilen kamkat meyvesi için bazı tüketim önerileri şunlardır:

  • Kabuğu ile birlikte yenmelidir.
  • Ev yapımı pasta, kurabiye, dondurma, tatlı gibi yiyeceklere konulabilir.
  • Salatalara eklenebilir.
  • Kaynar su içinde yumuşatarak tüketilebilir.
  • Demlenerek ve süzülerek çay hâli ile tüketilebilir.

Kamkat (Kumkuat) zararları nelerdir?

Aşırı miktarlarda tüketilen her yiyecek gibi kamkat meyvesi de normal ve gerekli miktarlardan fazla tüketilir ise çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Kişilerin herhangi bir kronik hastalıkları ya da alerjileri olmasa da görülebilecek bazı zararlar ya da yan etkiler şunlardır:

  • Şeker hastaları için tehlikelidir.
  • Ciltte bazı sorunlara neden olabilir.
  • Turunçgillere karşı alerjik reaksiyonu bulunan kişiler için tehlikelidir.
  • Fazla tüketilirse kan şekerinin dengesini bozabilir.
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Anahtar Kelimeler:
kumkuat kamkat
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