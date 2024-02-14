Kamkat (Kumkuat) nedir, nasıl yenir? Kamkat faydaları nelerdir?

İnsan bedeninin ihtiyaç duyduğu birçok vitamin, mineral ve benzeri her şey doğada kendiliğinden yetişir. Hatta birçok meyve, sebze ya da bitki, kötü hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların hammaddesi olur. Sağlıklı beslenmeyi ve doğal hayat yaşamayı tercih eden kişiler bu tür bitkileri ya da meyveleri direkt olarak doğadan alıp beslenmek isterler. Ancak bu durum tehlikeli de olabilir. Her şeyde olduğu gibi doğal ürünler ve malzemelerde de bilinçsiz kullanım ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Kamkat, çeşitli faydaları ile bilinen bir meyve türüdür. Kumkuat adı ile anıldığı da olur. Birçok vitamin ve mineral içerdiği için insan sağlığına son derece yararlı olduğu kabul edilmiştir. Direkt olarak yenildiği gibi farklı birçok yöntem ile de tüketilebilir.
Çince bir kelime olan kumkuat ya da kamkat kelimesinin Türkçe karşılığı altın portakaldır. İçeriği, kabuğu ve hatta çekirdeğinin türlü faydaları olduğu bilinir ve altınlığı da bir nevi bu değerinden gelir. Ayrıca rengi de altın rengini andırır.
Her meyve ve tüm yiyecekler için geçerli olan durum kamkat için de geçerlidir. Fazla ya da yanlış miktarlarda tüketilir ise zararlı olabilir. Kamkatın en bilinen bazı faydaları şu şekildedir:
Kamkat ya da kumkuat meyvesi farklı şekillerde tüketilebilir. Eğer kişilerin özel bir sağlık durumları, kullanmak ile yükümlü oldukları çeşitli düzenli ilaçlar, kronik hastalıkları yok ise kamkat meyvesini direkt meyve olarak ya da çeşitli diğer yiyeceklere katarak tüketebilirler.
Bu meyve, salatalara da katılabilir. Ayrıca dondurmalara, ekmeklere, kurabiye gibi farklı ürünlere de eklenebilir. Kabuğu da çekirdeği de ayrı ayrı faydalı olarak bilinir. İdeal yeme şekli olarak kabuğu ile birlikte yenilmesi önerilse de eğer bu şekilde tüketilecek ise çok iyi temizlenmelidir. Çiğneme süresinin uzun tutulması da önemlidir.
Kamkat faydaları çeşitlilik gösterir. Kan şekerinden sinir sistemine düzenleyici etkileri bulunan kamkat meyvesinin bazı hastalıklara da faydalı olduğu kabul edilmiştir. Ancak doktor onayı olmadan kullanmak doğru değildir. Kamkatın iyi geldiği bilinen bazı sağlık sorunları şunlardır:
Diğer tüm yiyeceklerde olduğu gibi kamkat (kumkuat) meyvesi de gerekli olan miktarlardan daha fazla tüketilmemelidir. Ayrıca doktor onayı olmadan düzenli olarak kullanılması da doğru değildir.
Kumkuat ya da kamkat meyvesi günde en fazla 2 ya da 3 adet tüketilmesi önerilen bir meyvedir. Doktor onayı ile bu miktarlarda yenilebilir ya da doktorun uygun gördüğü şekilde ve miktarlarda tüketilmesi gerekir.
Meyve olarak çeşitli yiyeceklerde, tatlılarda ya da salatalarda da kullanabilen kamkat meyvesi için bazı tüketim önerileri şunlardır:
Aşırı miktarlarda tüketilen her yiyecek gibi kamkat meyvesi de normal ve gerekli miktarlardan fazla tüketilir ise çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Kişilerin herhangi bir kronik hastalıkları ya da alerjileri olmasa da görülebilecek bazı zararlar ya da yan etkiler şunlardır: