Kamu-STK İş Birliği Projesi

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ''Kamu Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi" kapsamında 20 ilde düzenlenecek ''Sivil Toplum Günleri'' etkinliklerinin beşincisi Erzurum'da başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 yılda sivil topluma hizmet eden kuruluşlar anlamında çok ciddi adımlar attığını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek proje çerçevesinde pilot olarak belirlenen 20 ilde bu toplantıların gerçekleştirileceğini aktaran Türköz, Avrupa Birliği (AB) raporlarında STK'lerle ilgili geçen değerlendirmelere katılmadığını dile getirdi.

Türköz, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, AB'ye üye diğer ülkeler gibi hukuki sınırlar içerisinde dizayn edilmek durumunda. Buna kamu ve özel sektör ile sivil toplum da dahil. Biz bu normları alırken AB'nin müktesebatına uygun düzenlemeler yaptık. Hukuki mevzuatımızı buna uygunlaştırdık. Dernekler ve STK'ler bu mevzuat içerisinde hareket etmek durumunda. Bu mevzuatın sınırları dışına çıkanlara da hukuki anlamda bir karşılığı olacaktır. Bunun da olumsuz baskı gibi algılanması doğru değil. AB'nin bu anlamdaki raporlarına çok katılamayacağım."