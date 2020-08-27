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Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı! Memur mesai saatleri 2020 gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

Memurlara esnek çalışma modeli uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Peki, kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Memur mesai saatleri 2020 yılı için ne oldu? İşte kamuda esnek çalışma genelge detayları…

Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı! Memur mesai saatleri 2020 gelişmesi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından kamuda esnek çalışma modeli uzun süredir merak ediliyordu. Bu nedenle kamuda esnek çalışma uzatıldı mı sorusu soruluyordu. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma benzeri kamu esnek çalışma yöntemleri uygulanabiliyor. İşte kamuda esnek çalışma genelge detayları…

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre kamuda memura esnek çalışma modeli uygulanabilecek. Covid-19 salgınının en aza indirilmesi maksadıyla; salgınla mücadelenin aksatılmaması, salgının etkilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmaların zafiyete uğramaması ve kamu hizmetinin aksamaması koşulunda çalıştırılma biçimine bakılmadan kamuda mesai saatleri konusunda uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Kamuda idari izinde olan ya da esnek çalışma modeline dahil olan personeller 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesai sistemine yeniden başlamıştı. Bu nedenle bir süredir kamuda esnek çalışma gelecek mi sorusu soruluyordu. Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanmış olan genelge doğrultusunda kamu esnek mesai uygulamasının devam etmesine karar verildi. Kamuda esnek çalışma ne zaman başlayacak sorusuna cevap olabilecek konuyla alakalı usul ve esaslar; Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri için vali ya da belediye başkanı ve son olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları için de üst yönetici tarafından belirlenecek. Böylece ilgili kişiler tarafından memurlara esnek çalışma saatleri belirlenebilecek.

Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı?

KAMU ÇALIŞMA GENELGE DETAYLARINA GÖRE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Getirilen memurlara esnek çalışma yöntemi uygulanmasına ilişkin genelgeye göre dönüşümlü çalışan kamu personelleri fiili olarak göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Memur çalışma saatleri doğrultusunda esnek çalışma yönteminde yararlanan kamu personelleri ve idari izinli sayılanlar; bu süre zarfında görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklar. Uzaktan çalışanlar ya da dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışan kamu personelleri hizmetlerin devamlılığı konusunda sorumluluk olarak eşit olacaklar.

Kamu mesai saatleri 2020 doğrultusunda idari izinli olanların, uzaktan çalışanların ya da dönüşümlü çalışanların; mali ve sosyal hak ve yardımlarıyla beraber diğer sosyal hakları da saklı kalacak. Aynı zamanda memur mesai saatleri 2020 doğrultusunda esnek çalışma modeli uygulandığında da hizmetine gereksinim duyulan kamu personelleri çağrıldıkları zaman görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

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