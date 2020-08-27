Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı! Memur mesai saatleri 2020 gelişmesi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından kamuda esnek çalışma modeli uzun süredir merak ediliyordu. Bu nedenle kamuda esnek çalışma uzatıldı mı sorusu soruluyordu. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma benzeri kamu esnek çalışma yöntemleri uygulanabiliyor. İşte kamuda esnek çalışma genelge detayları…

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre kamuda memura esnek çalışma modeli uygulanabilecek. Covid-19 salgınının en aza indirilmesi maksadıyla; salgınla mücadelenin aksatılmaması, salgının etkilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmaların zafiyete uğramaması ve kamu hizmetinin aksamaması koşulunda çalıştırılma biçimine bakılmadan kamuda mesai saatleri konusunda uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Kamuda idari izinde olan ya da esnek çalışma modeline dahil olan personeller 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesai sistemine yeniden başlamıştı. Bu nedenle bir süredir kamuda esnek çalışma gelecek mi sorusu soruluyordu. Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanmış olan genelge doğrultusunda kamu esnek mesai uygulamasının devam etmesine karar verildi. Kamuda esnek çalışma ne zaman başlayacak sorusuna cevap olabilecek konuyla alakalı usul ve esaslar; Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri için vali ya da belediye başkanı ve son olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları için de üst yönetici tarafından belirlenecek. Böylece ilgili kişiler tarafından memurlara esnek çalışma saatleri belirlenebilecek.