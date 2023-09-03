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Kamuoyunda gündem olan danışman kriziyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu mesajlarını bilseydim...

03.09.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinden önce danışman olarak atanan ve eski paylaşımlarında hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Atatürkçü seçmeni hedef alan Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili CHP liderinden ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda gündem olan danışman kriziyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu mesajlarını bilseydim...

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından parti içinde büyük hareketlilik yaşayan CHP'de son gündem danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman oldu. Yaman'ın eski paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanması kısa sürede gündem oldu. CHP'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. CHP lideri konuyla ilgili sessizliğini Halk TV'den Fikret Bila'ya bozdu.

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Mesajlardan haberi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bir arkadaşının tavsiyesiyle bu atamayı yaptığını ve söz konusu mesajlardan haberi olmadığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Bila'nın "Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi;

“O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.

Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı.”

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EREN ERDEM YALANLAMIŞTI

CHP'yi karıştıran iddia üzerine Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem iddiaları TELE 1'de katıldığı canlı yayında yalanlarken “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok.” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZTRAK'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise açıklamasında Yaman'ın 4 Haziran tarihinin ardından atanmadığını ifade etmişti. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."

YAMAN'DAN ÖZÜR

Tartışmaların kamuoyunda büyümesi üzerine Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyadan paylaşım yaparak kendisinin yazmadığını söylediği tweet'ler nedeniyle özür diledi.

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Danışman Kemal Kılıçdaroğlu

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