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  4. Kamyon çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

Kamyon çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

12.11.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul Maltepe'de denetim noktasında hafriyat kamyonu çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar şehit oldu.

Kamyon çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim tarihinde Maltepe-Büyükyalı Köprü altında S.A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit polis için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin cenazesinin törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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