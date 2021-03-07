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Kamyon dükkana daldı, saniyelerle kurtuldu!

07.03.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul Bayrampaşa'da iş yerine dalan panelvan minibüs güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Kazada kaldırımda yürüyen kadının kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza geçen Perşembe sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Eti Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir panelvan aracın sürücüsü yolda hızlı bir şekilde ilerlerken, ara sokaktan çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan iş yerine girdi. Kaza olduğu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın ise aracın dükkana çarptığını görünce şok oldu. Kazada ölen ya da olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

'ÇOK BÜYÜK BİR SES ÇIKTI, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ DİYE DÜŞÜNDÜM'

İş yeri sahibi Doğukan Arslan yaşanan o anları anlatarak, "Aşağıdan bir araba geliyor çok net bir hız yapıyor. Burası zaten ara sokak olarak geçiyor asfalt döküldü için herkes cadde sanıyor. Adam son gazla bastı, yan taraftan farklı bir araç geldi sol tarafı ile vuruyor. Eğer görüyorsan yavaşlarsın yavaş gidiyorsan durabilirsin. Çok net bir kaza oluyor. 5 adım daha gelse veya birkaç dakika sonra olsa ben burada iken yaşanacaktı, camlar üzerlerime gelecekti. Bir kadının hayatı söz konusu olacaktı. O kız birkaç adım daha atsaydı içerideydi. Çok büyük bir ses çıktı. Kaç kişi öldü acaba diye düşündüm. Akşama kadar kendimi toparlayamadım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sürücüye de bir şey olmadı. Olan bizim cama oldu." dedi.

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KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir panelvan araç ile otomobilin çarpıştığı, ardından panelvan aracın iş yerine girdiği görülüyor. Ayrıca kaldırımda yürüyen bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuluyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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