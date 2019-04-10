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Kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi.

Kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile jandarma trafik ekipleri, pazartesi günü Kemaldere mevkisinde yolda yasak avlanmaya karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette, avlanması yasak 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi. Ekipler, sürücü hakkında işlem yaparak 1635 TL idari para cezası kesti. Ele geçirilen deniz patlıcanlarına, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildiKamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildiKamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi

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