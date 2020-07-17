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  4. Kamyonun lastiği fırlayıp 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kamyonun lastiği fırlayıp 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kamyonun lastiği fırlayıp 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

H.A. yönetimindeki kamyonun sol arka lastiği, Çanakkale-İzmir kara yolunun Çoruk mevkisinde yerinden fırladı.

MEVLÜT ÇOBANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Karşı şeride yuvarlanan lastik önce Bağışkan Işın yönetimindeki otomobile, ardından da Burcu Kıran'ın kullandığı araca çarptı. Kazada, Kıran'ın aracındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Her iki sürücü ile araçlardaki Şehriye Çobanoğlu,Yaren Zehra ve Zeynep Nihal Işın yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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