Kamyonunu satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 600 bin lira...

Karşılıksız çek ile yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Eskişehir’de yaşayan ve nakliye işiyle uğraşan 4 çocuk babası Caner Çetin, yeni modelini satın alabilmek için kullandığı kamyonu satmaya karar verdi. İzmir’deki bir kozmetik fabrikası tarafından yazılan çek karşılığında Mersin’de yaşayan bir kişiye kamyonunu sattığını belirten Çetin, parasını almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Alışverişinden önce kontrol ettirdiği çekin karşılıksız çıkması üzere 600 bin TL değerindeki çek için 6 bin TL para alabilen Caner Çetin, hukuki süreç başlattı. Yaklaşık 4 aydır herhangi bir sonuç alamayan Çetin, zor durumda olduğunu söyledi.

“BANKAYA GİTTİĞİMDE ÇEKİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNU SÖYLEYİP ARKASINA GEÇERSİZ YAZISI BASTILAR”

Eskişehir’de nakliye işi yaparak para kazanan Caner Çetin, kamyonumu çek karşılığında sattığını söyledi. Ancak aldığı 600 bin TL’lik çekin karşılıksız çıkması sonucunda büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Çetin, “Ekmek teknemiz elimizden gitti. Çek günü geldiğinde bankaya gittiğimde ‘çek bizim’ dediler. Banka makineden geçirdi, çekte bir sıkıntı olmadığını söyledi. Fakat çek günü geldiğinde, 1 Haziran’da bankaya gittiğimde çekin karşılıksız olduğunu söyleyip arkasına geçersiz yazısı bastılar. Bana da 600 bin liralık çek için 6 bin TL ödediler. Sonra da git avukata başvur dediler. Avukata gittim, 4 aydır uğraşıyorum. Daha hiçbir ses yok, olacağını da sanmıyorum. Çek İzmir’deki bir kozmetik fabrikasına ait. O Mersin Tarsus’ta Can Demirel diye bir şahsa veriyor. Can Demirel’e de ben kamyon sattım. Adamın bütün adresleri, TC kimlik numarası, adı soyadı var. Her şey var. Adamın üstünde bir sürü kayıtlı araç var. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorlar. Şu an evime ekmek götüremez hale geldim. Çünkü ekmek teknemi sattım, dolandırıldım. Benim istediğim, bu ses buradan duyulsun. Yetkililer, bir el atsınlar. Adamların her şeyi var. İzmir’de çeki yazan fabrika 1997 yılından beri faaliyette. Ama üzerinde hiçbir şey yok. İşlerini başka kanallardan sürdürüyorlar. Avukatım bana böyle dedi. Bu başka kanalların bulunmasını istiyorum. Artık nereden, hangi kanaldan iş yürütülüyorsa o kanalı bulsunlar. Benim şu mağduriyetimi ortadan kaldırsınlar istiyorum” dedi.

“EVİME EKMEK GÖTÜREBİLMEK, BORÇLARIMI ÖDEYEBİLMEK İÇİN PARAYA İHTİYACIM VAR”

Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten 4 çocuk babası Caner Çetin, ailesine bakabilmek için borç para bularak bir kamyon aldığını söyledi. Karşılıksız çıkan çekin ardından büyük maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

“Bulduğum aracı senet imzalayarak borç karşılığı aldım. Çek günü geldiğinde ödeyeceğimi düşündüm. Şimdi onu da elimden alacaklar. Çek günü geldiğinde verecek borçlarım vardı, veremedim. Şu an herkes haklı olarak para bekliyor, borçları ödememi istiyor. Gerçekten şu anki durumun çözülmesini ve bir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Şikâyetçi oldum, hukuk süreci başladı. 4 aydır sürüyor ama Can Demirel adına bir sürü araç gözüküyor. Hepsi hacizli olduğu için bir şey yapılamıyor. Firmanın üzerine de bir şey gözükmüyor. İşlerin başka kanallardan yürütüldüğü öne sürülüyor. Bu başka kanalları inanıyorum ki bulabilirler. Niye bulamasınlar? Ben bunun bulunmasını ve açığa çıkmasını, paranın kurtulmasını istiyorum. Evime ekmek götürebilmek, borçlarımı ödeyebilmek için paraya ihtiyacım var. O yüzden buradan sesimi duyurmak istiyorum.”

İHA