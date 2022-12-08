Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçakladı... Acılı baba ise uzun süre gözyaşı döktü

Antalya'da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.

FECİ OLAY

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyde T. (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Yusuf T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.

KOMŞULARI TARAFINDAN YAKALANDI

İkilinin arasında yaşanan arbedede Yusuf T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Yusuf T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA YIKILDI

Polisler, şüpheli Yusuf T.'yi ters kelepçeleyip gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman T., eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.

Süleyman T., yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

