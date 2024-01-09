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Kan donduran cinayet! Kocasını kalbinden bıçakladı, çocuğu şoka girince...

09.01.2024 13:03 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Şirin Bozkurt (47), tartıştığı eşi Fırat Bozkurt'u (43) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Her ikisi de üçüncü evliliklerini yapan çiftin henüz geçen ay evlendiği öğrenildi. Şirin Bozkurt ve evde bulunan eski eşinden olma oğlu 18 yaşındaki oğlu Ç.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şirin Bozkurt'un, olay anında evde olan ve şoka giren oğlunu komşuya gönderdiği belirlendi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Kocasını kalbinden bıçakladı, çocuğu şoka girince...

Dehşete düşüren olay, saat gece yarısı saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan, 1 ay önce ise evlenerek hayatlarını birleştiren ve her ikisinin de 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47), arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt’u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

ESKİ EŞİNDEN OLAN ÇOCUĞU ŞOKA GİRİNCE KOMŞUYA GÖNDERMİŞ

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.’yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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cinayet İzmir
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