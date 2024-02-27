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Kan donduran cinayet! Önce silahla rehin aldı, sonra kurşun yağdırdı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 15:30
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Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Emine Ülkü Araz, polis ihbar hattına mesaj atarak yardım istedi. Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Önce silahla rehin aldı, sonra kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, saat 04.30 sıralarında Güngören Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.

KOCAM BENİ REHİN ALDI DİYE MESAJ ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Ülkü Araz "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj gönderdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin adresinin, Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde daha önce 3 defa işlem yapılan çiftin yaşadığı adres olduğu anlaşıldı. Ekipler, daire kapısı önünde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz kapıyı açmadı.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Ülkü Araz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede yaptığı çalışmada tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Youtube


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cinayet Çekmeköy rehine
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