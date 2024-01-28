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  4. Kan donduran cinayet! Tartıştığı halasını bıçaklayarak katletti

Kan donduran cinayet! Tartıştığı halasını bıçaklayarak katletti

28.01.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Süleyha Yılmaztürk (23), tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü (63) bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Tartıştığı halasını bıçaklayarak katletti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi’nde Süleyha Yılmaztürk, evde halası Naciye Yılmaztürk ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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