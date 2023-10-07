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    4. Kan donduran görüntüler! Öğrenci sınıfın ortasında öğretmenine arkasından saldırdı... Öğrencilerin gözü önünde dövüp bıçakladı

    Kan donduran görüntüler! Öğrenci sınıfın ortasında öğretmenine arkasından saldırdı... Öğrencilerin gözü önünde dövüp bıçakladı

    07.10.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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    Meksika'nın Coahuila kentindeki bir lisede kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Sınıf içi kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan bir öğrenci öğretmeniyle tartıştıktan sonra saldırdı ve onu sırtından bıçakladı.

    Meksika'nın Coahuila kentindeki bir lisede kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan 14 yaşındaki öğrencinin tahtada öğretmeninin yanında soruları cevapladığı iddia edildi. Öğretmenin ayağa kalkarak sınıfın kapısına doğru hareket ettiği anda öğrenci koşarak arkasından öğretmenine saldırdı.

    KOŞARAK UZAKLAŞTI

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    Diğer öğrencilerin şaşkın bakışları altında saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrenci korkarak sınıfı terk etti. Diğer öğrenciler ise yerde yatan öğretmenlerine yardım etmek için sıralarından kalktı.

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    Tıbbi müdahale için yerel bir hastaneye kaldırılan öğretmenin, aldığı yaralanmaların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olaya ilişkin olarak ise soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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