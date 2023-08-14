HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran intikam cinayetinde yeni detaylar! Tetikçi her şeyi itiraf etti: 3 gün boyunca...

Kan donduran intikam cinayetinde yeni detaylar! Tetikçi her şeyi itiraf etti: 3 gün boyunca...

14.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde Kemal Akköse (25), işe gitmek için aracına bindiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akköse'nin, çifte cinayet sanığı Mustafa Akköse’nin kardeşi olduğu ve intikam cinayetine kurban gittiği belirlendi. Akköse'yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldüren Şakir Hüsünbeyi (22) ise tetikçi çıktı. Borçlarının ödenmesi karşılığında aileyle anlaşan tetikçinin, 3 gün boyunca bölgede keşif yaptığı belirlendi. İşte detaylar...

Kan donduran intikam cinayetinde yeni detaylar! Tetikçi her şeyi itiraf etti: 3 gün boyunca...

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Aşağı Mahalle’de 10 Ağustos’ta meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti.

AW007888_04

Hayatını kaybeden Kemal Akköse’nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse’nin kardeşi olduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Kemal Akköse, cezaevindeki kardeşinin izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

AW007888_05

BORÇLARI KARŞILIĞINDA TETİĞE BASMIŞ

Soruşturmada gözaltına alınan Hasan Akköse’nin babası Yaşar Akköse ile olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan annesi Aynur Kural, "Kan gütme düşüncesiyle öldürme" ve "azmettirme" suçlarından tutuklandı.

AW007888_02

Şüphelilerin, para karşılığında anlaştığı tetikçi Şakir Hüsünbeyi (22) ise saklandığı bağ evinde yakalandı. Cinayeti işlemek için borçlarının ödenmesi karşılığında aileyle anlaşan Şakir Hüsünbeyi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçunu itiraf eden Şakir Hüsünbeyi’nin, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın ile arkadaş olduklarını ve cinayeti onların intikamını almak için işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

AW007888_03

DAKİKALARCA BEKLEMİŞ

Kemal Akköse’nin hayatını kaybettiği kanlı pusuyu kuran Şakir Hüsünbeyi’nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

Yüzünü gizleyerek plakasız motosikletiyle olay yerine gelen saldırganın, çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfeği bir minibüse dayayıp dakikalarca gencin evinden çıkmasını beklediği, Kemal Akköse evinden çıkıp aracına bindiği esnada çuvaldan çıkardığı tüfekle gence 3 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra hızla koşarak motosiklete binip olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

AW007888_06

Cinayetten önce 3 gün bölgede keşif yaptığı kaydedilen tetikçinin suçu işlediği anlarda tutuklu babanın da gözcülük yaptığı öne sürüldü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiç gitmediği yerden 34 trafik cezası yedi...Hiç gitmediği yerden 34 trafik cezası yedi...
Dilencilerin yeni taktikleri şaşkına çevirdi! Yazın bunun için geliyorlarDilencilerin yeni taktikleri şaşkına çevirdi! Yazın bunun için geliyorlar
Canan Karatay uyardı! Deniz kenarında yaparsanız...Canan Karatay uyardı! Deniz kenarında yaparsanız...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli intikam tetikçi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.