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Kan donduran vahşet! Yatalak hasta olan eşini ve oğlunu öldürmek için evini yaktı

20.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da yatalak hasta olan eşini ve oğlunu öldürmek için yaşadığı evi ateşe veren 65 yaşındaki kadın tutuklandı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı, polisteki ifadesinde eşine ve oğluna bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kan donduran vahşet! Yatalak hasta olan eşini ve oğlunu öldürmek için evini yaktı

Japonya'nın Chiba eyaleti akıl almaz bir cinayete sahne oldu. Yatalak hasta olan eşi ve oğlunu öldürmek için yaşadığı evi ateşe veren 65 yaşındaki "Toshiko Ohashi" adlı kadın zanlı tutuklandı.

İki katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören komşuların polisi araması üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çabanın ardından söndürürken, evin ikinci katında zanlının yatalak hasta olan eşi Yoshio ve oğlu Yoshihito'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kendisi de hafif dereceli yanıklara maruz kalan zanlı, polisteki ifadesinde kocasına ve oğluna bakmaktan yorulduğu için cinayeti planladığını itiraf etti.

Ohashi, ayrıca felç geçiren kocasının son zamanlarda kendisine ölmek istediğini söylediğini iddia etti. Zanlı, 67 yaşındaki kocasını ve 32 yaşındaki oğlunu öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

İHA

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