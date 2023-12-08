HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçakladı

Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçakladı

08.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kan donduran bir bıçaklı saldırı olayı gerçekleşti. Taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada Ç.K. (15) tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçakladı

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı.

02

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

4249f645997fca304a84790175bfb6bc

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ilk kez tarih verdi: Karar için geri sayım!Erdoğan ilk kez tarih verdi: Karar için geri sayım!
İmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıtİmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'Şeyh Sait Bulvarı' sorusu: Ne gibi bir fayda düşünüldü?İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'Şeyh Sait Bulvarı' sorusu: Ne gibi bir fayda düşünüldü?
Anahtar Kelimeler:
Taksici Bursa bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

İmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt

İmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.