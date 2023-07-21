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Kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk, husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu

21.07.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. F.T. (16), tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Yakalanarak gözaltına alınan F.T., adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk, husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu

Dehşete düşüren olay, 11 Haziran’da İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D.(16), mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi. Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, S.T.'nin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı. F.T. ve K.A.D. kaçtı.

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İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, K.A.D.'yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 12 Haziran’da sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Firar eden F.T.’de ise dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yaralı F.T'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

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