HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! 16 yaşındaki genç kız eğlenmek için gittiği evde katledildi

Kan donduran olay! 16 yaşındaki genç kız eğlenmek için gittiği evde katledildi

17.08.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de B.A. (17), tartıştığı arkadaşı İkra Nur Türksoy’u (16) eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evinde pompalı tüfekle başından vurarak, öldürdü.

Kan donduran olay! 16 yaşındaki genç kız eğlenmek için gittiği evde katledildi

Olay, gece İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Burada Türksoy ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken B.A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy’u başından vurdu.

fd8e3b67087d21dd022f6d2047f1a3f4

Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

eda891c12763d2cfcc63dcd923b9716d

İkra Nur Türksoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdükten sonra arkadaşıyla kahve içtiKendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdükten sonra arkadaşıyla kahve içti

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür ettiAfgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
İlginç olay! Boş araziyi gören ne yapacağını şaşırdıİlginç olay! Boş araziyi gören ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.