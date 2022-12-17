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Kan donduran olay! 17 yaşındaki kız uyuyan babasını öldürdü

17.12.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı. Annesi babası ayrı olan 17 yaşındaki B.P. isimli genç kız, babasının evine geldi. Sabaha karşı yanındaki bıçağı uyuyan babasının göğsüne saplayan B.P., polisi arayıp cinayet itirafında bulundu. B.P. gözaltına alındı.

Kan donduran olay! 17 yaşındaki kız uyuyan babasını öldürdü

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan’ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan’ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi. (İHA)

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cinayet Çanakkale

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